Додано: Сер 08 тра, 2019 09:24

Alfa_Bank написав: mephala написав: рассрочка изменяемая от 3х месяцев до 24х - значит писать что она "на 24" не верно.

верно писать "до 24".

потом рассрочка насколько я знаю идет на суммы от 1000 грн а в тексте написано на любую покупку. соответственно у меня бы возникли вопросы почему я не могу перевести на рассрочку покупку в 5 грн рассрочка изменяемая от 3х месяцев до 24х - значит писать что она "на 24" не верно.верно писать "до 24".потом рассрочка насколько я знаю идет на суммы от 1000 грн а в тексте написано на любую покупку. соответственно у меня бы возникли вопросы почему я не могу перевести на рассрочку покупку в 5 грн

Спасибо за уточнение. Там есть сноска, где указаны все детали, о которых вы говорите:

3. Максимальний строк, на який надається кредит, складає 24 місяці. Придбання товарів (послуг) за рахунок коштів кредитної лінії може здійснюватися Клієнтом без внесення першого внеску. Якщо Клієнт скористався: а) програмою "Моментальна розстрочка на карту", реальна річна процентна ставка складає від 43,21% річних; б) відновлювальною кредитною лінією, орієнтовна реальна річна процентна ставка за кредитом складає 52,25% річних. Наприклад: при оформленні розстрочки строком на 3 місяці з мінімальною сумою 1000 грн, мінімальний платіж складає 351 грн на місяць. Щомісячна комісія від суми розстрочки 1,8% на термін від 3 до 24 місяців.

Ваши замечания отправлю в соответствующий отдел для анализа. Спасибо за уточнение. Там есть сноска, где указаны все детали, о которых вы говорите:3. Максимальний строк, на який надається кредит, складає 24 місяці. Придбання товарів (послуг) за рахунок коштів кредитної лінії може здійснюватися Клієнтом без внесення першого внеску. Якщо Клієнт скористався: а) програмою "Моментальна розстрочка на карту", реальна річна процентна ставка складає від 43,21% річних; б) відновлювальною кредитною лінією, орієнтовна реальна річна процентна ставка за кредитом складає 52,25% річних. Наприклад: при оформленні розстрочки строком на 3 місяці з мінімальною сумою 1000 грн, мінімальний платіж складає 351 грн на місяць. Щомісячна комісія від суми розстрочки 1,8% на термін від 3 до 24 місяців.Ваши замечания отправлю в соответствующий отдел для анализа.

clientage написав: Ну и про РКО 60грн, которые "зводять на нівець оті 62дн грейсу".. тож нуна порыться в Тарифах. А шобы таки понять, шо такое Розрахунковий період нуна еще и ДКБО НАЙТИ и прочитать. Вот на него нема ссылочки у том лэндинГэ

И нема ссыли на "Моментальна розстрочка на карту". Её вааще ща трудно найти на сайте

А тааак да -- усьоо безкоштовно -- нубы рыдают, Алка танцует Ну и про РКО 60грн, которые "зводять на нівець оті 62дн грейсу".. тож нуна порыться в Тарифах. А шобы таки понять, шо такое Розрахунковий період нуна еще и ДКБО НАЙТИ и прочитать. Вот на него нема ссылочки у том лэндинГэИ нема ссыли на "Моментальна розстрочка на карту". Её вааще ща трудно найти на сайтеА тааак да -- усьоо безкоштовно -- нубы рыдают, Алка танцует

я понимаю что внизу есть расшифровка. но текст даже сокращенный не должен противоречить расшифровке снизу. а то вверху пишет любую покупку а внизу уже не любую. даже про 1000 грн сказано коряво - ее вспоминают в качестве примера но как клиент поймет что на меньшую сумму не оформят рассрочку. так само и срок - вверху только 24 пишет а внизу уже не только 24.это из другой оперы. это умолчали про остальные условия. а от когда пишут то что не соответствует условиям реальным - это ИМХО вообще за гранью в моем понимании.