mephala написав:рассрочка изменяемая от 3х месяцев до 24х - значит писать что она "на 24" не верно. верно писать "до 24". потом рассрочка насколько я знаю идет на суммы от 1000 грн а в тексте написано на любую покупку. соответственно у меня бы возникли вопросы почему я не могу перевести на рассрочку покупку в 5 грн
Спасибо за уточнение. Там есть сноска, где указаны все детали, о которых вы говорите: 3. Максимальний строк, на який надається кредит, складає 24 місяці. Придбання товарів (послуг) за рахунок коштів кредитної лінії може здійснюватися Клієнтом без внесення першого внеску. Якщо Клієнт скористався: а) програмою "Моментальна розстрочка на карту", реальна річна процентна ставка складає від 43,21% річних; б) відновлювальною кредитною лінією, орієнтовна реальна річна процентна ставка за кредитом складає 52,25% річних. Наприклад: при оформленні розстрочки строком на 3 місяці з мінімальною сумою 1000 грн, мінімальний платіж складає 351 грн на місяць. Щомісячна комісія від суми розстрочки 1,8% на термін від 3 до 24 місяців. Ваши замечания отправлю в соответствующий отдел для анализа.
mephala, доброе утро. По второму пункту отправила уточнение. Отпишусь позже. По рассрочке, прошу вас уточнить, что именно там не так
рассрочка изменяемая от 3х месяцев до 24х - значит писать что она "на 24" не верно. верно писать "до 24". потом рассрочка насколько я знаю идет на суммы от 1000 грн а в тексте написано на любую покупку. соответственно у меня бы возникли вопросы почему я не могу перевести на рассрочку покупку в 5 грн
Агаа. Там унизу есть... неполная инф-я в сссылочке Додатково Ну и про РКО 60грн, которые "зводять на нівець оті 62дн грейсу".. тож нуна порыться в Тарифах. А шобы таки понять, шо такое Розрахунковий період нуна еще и ДКБО НАЙТИ и прочитать. Вот на него нема ссылочки у том лэндинГэ И нема ссыли на "Моментальна розстрочка на карту". Её вааще ща трудно найти на сайте А тааак да -- усьоо безкоштовно -- нубы рыдают, Алка танцует
mephala написав:рассрочка изменяемая от 3х месяцев до 24х - значит писать что она "на 24" не верно. верно писать "до 24". потом рассрочка насколько я знаю идет на суммы от 1000 грн а в тексте написано на любую покупку. соответственно у меня бы возникли вопросы почему я не могу перевести на рассрочку покупку в 5 грн
Спасибо за уточнение. Там есть сноска, где указаны все детали, о которых вы говорите: 3. Максимальний строк, на який надається кредит, складає 24 місяці. Придбання товарів (послуг) за рахунок коштів кредитної лінії може здійснюватися Клієнтом без внесення першого внеску. Якщо Клієнт скористався: а) програмою "Моментальна розстрочка на карту", реальна річна процентна ставка складає від 43,21% річних; б) відновлювальною кредитною лінією, орієнтовна реальна річна процентна ставка за кредитом складає 52,25% річних. Наприклад: при оформленні розстрочки строком на 3 місяці з мінімальною сумою 1000 грн, мінімальний платіж складає 351 грн на місяць. Щомісячна комісія від суми розстрочки 1,8% на термін від 3 до 24 місяців. Ваши замечания отправлю в соответствующий отдел для анализа.
я понимаю что внизу есть расшифровка. но текст даже сокращенный не должен противоречить расшифровке снизу. а то вверху пишет любую покупку а внизу уже не любую. даже про 1000 грн сказано коряво - ее вспоминают в качестве примера но как клиент поймет что на меньшую сумму не оформят рассрочку. так само и срок - вверху только 24 пишет а внизу уже не только 24.
clientage написав:Ну и про РКО 60грн, которые "зводять на нівець оті 62дн грейсу".. тож нуна порыться в Тарифах. А шобы таки понять, шо такое Розрахунковий період нуна еще и ДКБО НАЙТИ и прочитать. Вот на него нема ссылочки у том лэндинГэ И нема ссыли на "Моментальна розстрочка на карту". Её вааще ща трудно найти на сайте А тааак да -- усьоо безкоштовно -- нубы рыдают, Алка танцует
это из другой оперы. это умолчали про остальные условия. а от когда пишут то что не соответствует условиям реальным - это ИМХО вообще за гранью в моем понимании.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 08 тра, 2019 09:29, всього редагувалось 1 раз.
С Аллой дела не имел. Хочу из Привата завести гривну СЭПом, онлайн-конвертнуть в доллар и на депозит положить.
Я так вижу: 1) делаю 2 карты Ultra (при сумме депо > 70 тыс. грн. все должно быть даром, если отключить смс-банкинг); 2) на гривневую Ultra зачисляю СЭПом; 3) онлайн-конверчу на долларовую Ultra; 4) открываю с долларовой депо; 5) снимаю депо на ту же долларовую Ultra. По идее, все должно быть даром в лучших свинорыльских традициях.
С Аллой дела не имел. Хочу из Привата завести гривну СЭПом, онлайн-конвертнуть в доллар и на депозит положить.
Я так вижу: 1) делаю 2 карты Ultra (при сумме депо > 70 тыс. грн. все должно быть даром, если отключить смс-банкинг); 2) на гривневую Ultra зачисляю СЭПом; 3) онлайн-конверчу на долларовую Ultra; 4) открываю с долларовой депо; 5) снимаю депо на ту же долларовую Ultra. По идее, все должно быть даром в лучших свинорыльских традициях.
Или есть подводные камни?
Подводный камень - сама Алла - в самый нужный момент может оказаться что либо обмен не работает, либо деньги, которые есть на карте - почему-то недоступны. Если же этого не будет то ваша схема нормальная.
С Аллой дела не имел. Хочу из Привата завести гривну СЭПом, онлайн-конвертнуть в доллар и на депозит положить.
Я так вижу: 1) делаю 2 карты Ultra (при сумме депо > 70 тыс. грн. все должно быть даром, если отключить смс-банкинг); 2) на гривневую Ultra зачисляю СЭПом; 3) онлайн-конверчу на долларовую Ultra; 4) открываю с долларовой депо; 5) снимаю депо на ту же долларовую Ultra. По идее, все должно быть даром в лучших свинорыльских традициях.
Или есть подводные камни?
Да. Нормальный алгоритм 1. Условная абонка не снимается также и при выполнении любой картой в Пакете от 10 операций Покупки в он- и офлайн-ПОСе. За это даж орехи могут дать 2. Мона попробовать и манисендом из МАБа через пимпочку Пополнить, до 50К/дн. Могментально, и овера не будет для Пакетной. Вот тока НЕ из Привата - там комисс -0.5%
kreuz написав:Справді, треба вимагати справжньої та повної інформації, щоб не вводити в оману новачків, бо звідусіль так і чується, що банки обманюють клієнтів.
на этом строится вся реклама. про плюсы трубят на всех углах а про минусы молчат. но освещение плюсов тоже должно быть правильным а не перекрученным. например на бигбордах пишут крупными буквами "скидки до 70%" только "до" пишут раз в десять меньше шрифтом чем остальное. но его же пишут) а не как алла вечно забывает про эту приставку "до" уже не первый раз пишу про это...
Alfa_Bank написав:Фантом, доброе утро. Для смены тарифа необходимо заказать обычный перевыпуск карты. На лимит это никак не должно влиять. Чтоб понимать, что произошло в вашем случае, мне нужны детали. Прошу вас все же указать отделение, куда обращались. Буду разбираться.
Ай не скромничайте. Только что звонил менеджер. Всё им рассказали и показали. Думаю что с вашей подачи. Спасибо.