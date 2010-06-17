RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7071707270737074

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:53

  mephala написав:рассрочка изменяемая от 3х месяцев до 24х - значит писать что она "на 24" не верно.
верно писать "до 24".
потом рассрочка насколько я знаю идет на суммы от 1000 грн а в тексте написано на любую покупку. соответственно у меня бы возникли вопросы почему я не могу перевести на рассрочку покупку в 5 грн :mrgreen:

Спасибо за уточнение. Там есть сноска, где указаны все детали, о которых вы говорите:
3. Максимальний строк, на який надається кредит, складає 24 місяці. Придбання товарів (послуг) за рахунок коштів кредитної лінії може здійснюватися Клієнтом без внесення першого внеску. Якщо Клієнт скористався: а) програмою "Моментальна розстрочка на карту", реальна річна процентна ставка складає від 43,21% річних; б) відновлювальною кредитною лінією, орієнтовна реальна річна процентна ставка за кредитом складає 52,25% річних. Наприклад: при оформленні розстрочки строком на 3 місяці з мінімальною сумою 1000 грн, мінімальний платіж складає 351 грн на місяць. Щомісячна комісія від суми розстрочки 1,8% на термін від 3 до 24 місяців.
Ваши замечания отправлю в соответствующий отдел для анализа.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6240
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:59

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
https://alfabank.ua/creditcard/new_maximum/
"Розстрочка на 24 мiс
на будь-яку покупку по карті"

что то поменялось по рассрочкам или авторы новостей в своем стиле?

https://alfabank.ua/about/press/u-zimovu-vidpustku-za-pokupki-1411
эта акция же вроде завершена? че она да сих пор в рекламном пуле крутится?
может лучше у акций прикрутить свойство "завершена" и что бы они сами автоматом исчезали из пула после завершения?

mephala, доброе утро. По второму пункту отправила уточнение. Отпишусь позже. По рассрочке, прошу вас уточнить, что именно там не так :?

рассрочка изменяемая от 3х месяцев до 24х - значит писать что она "на 24" не верно.
верно писать "до 24".
потом рассрочка насколько я знаю идет на суммы от 1000 грн а в тексте написано на любую покупку. соответственно у меня бы возникли вопросы почему я не могу перевести на рассрочку покупку в 5 грн :mrgreen:

Агаа. Там унизу есть... неполная инф-я в сссылочке Додатково Ну и про РКО 60грн, которые "зводять на нівець оті 62дн грейсу".. тож нуна порыться в Тарифах. А шобы таки понять, шо такое Розрахунковий період нуна еще и ДКБО НАЙТИ и прочитать. Вот на него нема ссылочки у том лэндинГэ 8)
И нема ссыли на "Моментальна розстрочка на карту". Её вааще ща трудно найти на сайте
А тааак да -- усьоо безкоштовно -- нубы рыдают, Алка танцует :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28112
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2263 раз.
Подякували: 3257 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:24

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:рассрочка изменяемая от 3х месяцев до 24х - значит писать что она "на 24" не верно.
верно писать "до 24".
потом рассрочка насколько я знаю идет на суммы от 1000 грн а в тексте написано на любую покупку. соответственно у меня бы возникли вопросы почему я не могу перевести на рассрочку покупку в 5 грн :mrgreen:

Спасибо за уточнение. Там есть сноска, где указаны все детали, о которых вы говорите:
3. Максимальний строк, на який надається кредит, складає 24 місяці. Придбання товарів (послуг) за рахунок коштів кредитної лінії може здійснюватися Клієнтом без внесення першого внеску. Якщо Клієнт скористався: а) програмою "Моментальна розстрочка на карту", реальна річна процентна ставка складає від 43,21% річних; б) відновлювальною кредитною лінією, орієнтовна реальна річна процентна ставка за кредитом складає 52,25% річних. Наприклад: при оформленні розстрочки строком на 3 місяці з мінімальною сумою 1000 грн, мінімальний платіж складає 351 грн на місяць. Щомісячна комісія від суми розстрочки 1,8% на термін від 3 до 24 місяців.
Ваши замечания отправлю в соответствующий отдел для анализа.

я понимаю что внизу есть расшифровка. но текст даже сокращенный не должен противоречить расшифровке снизу. а то вверху пишет любую покупку а внизу уже не любую. даже про 1000 грн сказано коряво - ее вспоминают в качестве примера но как клиент поймет что на меньшую сумму не оформят рассрочку. так само и срок - вверху только 24 пишет а внизу уже не только 24.

  clientage написав:Ну и про РКО 60грн, которые "зводять на нівець оті 62дн грейсу".. тож нуна порыться в Тарифах. А шобы таки понять, шо такое Розрахунковий період нуна еще и ДКБО НАЙТИ и прочитать. Вот на него нема ссылочки у том лэндинГэ 8)
И нема ссыли на "Моментальна розстрочка на карту". Её вааще ща трудно найти на сайте
А тааак да -- усьоо безкоштовно -- нубы рыдают, Алка танцует :mrgreen:

это из другой оперы. это умолчали про остальные условия. а от когда пишут то что не соответствует условиям реальным - это ИМХО вообще за гранью в моем понимании.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 08 тра, 2019 09:29, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 4381
З нами з: 07.04.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:28

Re: Альфа-Банк

Аксакалы, проконсультируйте плз.

С Аллой дела не имел. Хочу из Привата завести гривну СЭПом, онлайн-конвертнуть в доллар и на депозит положить.

Я так вижу:
1) делаю 2 карты Ultra (при сумме депо > 70 тыс. грн. все должно быть даром, если отключить смс-банкинг);
2) на гривневую Ultra зачисляю СЭПом;
3) онлайн-конверчу на долларовую Ultra;
4) открываю с долларовой депо;
5) снимаю депо на ту же долларовую Ultra.
По идее, все должно быть даром в лучших свинорыльских традициях.

Или есть подводные камни?
dengon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 185
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:31

Re: Альфа-Банк

Справді, треба вимагати справжньої та повної інформації, щоб не вводити в оману новачків, бо звідусіль так і чується, що банки обманюють клієнтів.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 10.12.07
Подякував: 117 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:32

dengon
на данный момент все правильно. а что будет в тарифах на момент окончания депо то токо алле известно.
mephala
 
Повідомлень: 4381
З нами з: 07.04.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:33

  dengon написав:Аксакалы, проконсультируйте плз.

С Аллой дела не имел. Хочу из Привата завести гривну СЭПом, онлайн-конвертнуть в доллар и на депозит положить.

Я так вижу:
1) делаю 2 карты Ultra (при сумме депо > 70 тыс. грн. все должно быть даром, если отключить смс-банкинг);
2) на гривневую Ultra зачисляю СЭПом;
3) онлайн-конверчу на долларовую Ultra;
4) открываю с долларовой депо;
5) снимаю депо на ту же долларовую Ultra.
По идее, все должно быть даром в лучших свинорыльских традициях.

Или есть подводные камни?

Подводный камень - сама Алла - в самый нужный момент может оказаться что либо обмен не работает, либо деньги, которые есть на карте - почему-то недоступны.
Если же этого не будет то ваша схема нормальная.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1941
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:38

  dengon написав:Аксакалы, проконсультируйте плз.

С Аллой дела не имел. Хочу из Привата завести гривну СЭПом, онлайн-конвертнуть в доллар и на депозит положить.

Я так вижу:
1) делаю 2 карты Ultra (при сумме депо > 70 тыс. грн. все должно быть даром, если отключить смс-банкинг);
2) на гривневую Ultra зачисляю СЭПом;
3) онлайн-конверчу на долларовую Ultra;
4) открываю с долларовой депо;
5) снимаю депо на ту же долларовую Ultra.
По идее, все должно быть даром в лучших свинорыльских традициях.

Или есть подводные камни?

Да. Нормальный алгоритм
1. Условная абонка не снимается также и при выполнении любой картой в Пакете от 10 операций Покупки в он- и офлайн-ПОСе. За это даж орехи могут дать :wink:
2. Мона попробовать и манисендом из МАБа через пимпочку Пополнить, до 50К/дн. Могментально, и овера не будет для Пакетной. Вот тока НЕ из Привата - там комисс -0.5% :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28112
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2263 раз.
Подякували: 3257 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:40

  kreuz написав:Справді, треба вимагати справжньої та повної інформації, щоб не вводити в оману новачків, бо звідусіль так і чується, що банки обманюють клієнтів.

на этом строится вся реклама. про плюсы трубят на всех углах а про минусы молчат.
но освещение плюсов тоже должно быть правильным а не перекрученным.
например на бигбордах пишут крупными буквами "скидки до 70%"
только "до" пишут раз в десять меньше шрифтом чем остальное. но его же пишут)
а не как алла вечно забывает про эту приставку "до"
уже не первый раз пишу про это...
mephala
 
Повідомлень: 4381
З нами з: 07.04.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:49

  Alfa_Bank написав:Фантом, доброе утро. Для смены тарифа необходимо заказать обычный перевыпуск карты. На лимит это никак не должно влиять. Чтоб понимать, что произошло в вашем случае, мне нужны детали. Прошу вас все же указать отделение, куда обращались. Буду разбираться.

Ай не скромничайте. Только что звонил менеджер. Всё им рассказали и показали. Думаю что с вашей подачи.
Спасибо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1659
З нами з: 18.05.16
Подякував: 233 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7071707270737074
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wig і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3441, 3442, 3443
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34421 4236553
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 10:02
Support BForward
Идея Банк 1 ... 1609, 1610, 1611
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16107 2287878
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 09:18
Aps
Місто Банк 1 ... 55, 56, 57
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
561 113802
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 08:08
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.