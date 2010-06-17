Раніше можна було, принаймні я так робив. Можливо щось змінилося. Спитайте у пані Алли...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:17
Раніше можна було, принаймні я так робив. Можливо щось змінилося. Спитайте у пані Алли...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:30
Козак-характерник, доброго дня. Нічого не змінилося. Можна подати запит через гарячу лінію.
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:34
Щирі козацькі вітання! Дякую, пані Алла! А Ви написали, що для того, щоб поміняти тариф, треба перевипустити картку, а мені не перевипускали картку при зміні тарифу. Карта залишалася тою самою, але з іншим тарифом. А тепер при зміні тарифа ще картку треба міняти?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:48
Re: Альфа-Банк
Добрый день. Подскажите можно ли как то снять средства с карты,если самой карты в наличии нет. Может со счета как то,через менеджера. Пакет Ультра. Если да,то будет ли какая то комиссия?
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:59
Два снятия со своего счета анлим и нашару через паспорт-менагер-касса
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 тра, 2019 12:03
То есть не тулиться сразу в кассу,а сначала к менагеру? Он мне квитанцию и уже с ней в кассу.
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