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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7073707470757076>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:17

  Фантом написав:
  Козак-характерник написав:А чому по тіліпону не замовили зміну тарифа? Чи вже немає такої можливості?

А так можно? Спасибо не знал. Сегодня попробую.

Раніше можна було, принаймні я так робив. Можливо щось змінилося. Спитайте у пані Алли... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:30

  Козак-характерник написав:
  Фантом написав:
  Козак-характерник написав:А чому по тіліпону не замовили зміну тарифа? Чи вже немає такої можливості?

А так можно? Спасибо не знал. Сегодня попробую.

Раніше можна було, принаймні я так робив. Можливо щось змінилося. Спитайте у пані Алли... :P

Козак-характерник, доброго дня. Нічого не змінилося. Можна подати запит через гарячу лінію.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:34

  Alfa_Bank написав:Козак-характерник, доброго дня. Нічого не змінилося. Можна подати запит через гарячу лінію.

Щирі козацькі вітання! :P Дякую, пані Алла! :P А Ви написали, що для того, щоб поміняти тариф, треба перевипустити картку, а мені не перевипускали картку при зміні тарифу. Карта залишалася тою самою, але з іншим тарифом. А тепер при зміні тарифа ще картку треба міняти?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:48

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Подскажите можно ли как то снять средства с карты,если самой карты в наличии нет. Может со счета как то,через менеджера. Пакет Ультра. Если да,то будет ли какая то комиссия?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:59

  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите можно ли как то снять средства с карты,если самой карты в наличии нет. Может со счета как то,через менеджера. Пакет Ультра. Если да,то будет ли какая то комиссия?

Два снятия со своего счета анлим и нашару через паспорт-менагер-касса
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:03

  clientage написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите можно ли как то снять средства с карты,если самой карты в наличии нет. Может со счета как то,через менеджера. Пакет Ультра. Если да,то будет ли какая то комиссия?

Два снятия со своего счета анлим и нашару через паспорт-менагер-касса

То есть не тулиться сразу в кассу,а сначала к менагеру? Он мне квитанцию и уже с ней в кассу.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:13

_PORT_UA
токо таких снятий не более 2х в месяц. снятие деподенег не идет в зачет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:16

  Козак-характерник написав:
  Alfa_Bank написав:Козак-характерник, доброго дня. Нічого не змінилося. Можна подати запит через гарячу лінію.

Щирі козацькі вітання! :P Дякую, пані Алла! :P А Ви написали, що для того, щоб поміняти тариф, треба перевипустити картку, а мені не перевипускали картку при зміні тарифу. Карта залишалася тою самою, але з іншим тарифом. А тепер при зміні тарифа ще картку треба міняти?

Так, необхідно картку міняти.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:42

Re: Альфа-Банк

До какого времени можно пополнить карту через кассу,чтобы деньги зашли сегодняшним днём?
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:55

  VanKiss написав:До какого времени можно пополнить карту через кассу,чтобы деньги зашли сегодняшним днём?

от сколько касса работает до стольки и можно.
но я лично пользуюсь банкоматами с кэшином без карты. что бы в очереди не стоять. да и кассиры как то не сразу пускают деньги в систему. банкомат быстрее срабатывает.
mephala
 
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