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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:17
Фантом написав: Козак-характерник написав:
А чому по тіліпону не замовили зміну тарифа? Чи вже немає такої можливості?
А так можно? Спасибо не знал. Сегодня попробую.
Раніше можна було, принаймні я так робив. Можливо щось змінилося. Спитайте у пані Алли...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Сер 08 тра, 2019 11:30
Козак-характерник написав: Фантом написав: Козак-характерник написав:
А чому по тіліпону не замовили зміну тарифа? Чи вже немає такої можливості?
А так можно? Спасибо не знал. Сегодня попробую.
Раніше можна було, принаймні я так робив. Можливо щось змінилося. Спитайте у пані Алли...
Козак-характерник, доброго дня. Нічого не змінилося. Можна подати запит через гарячу лінію.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 08 тра, 2019 11:34
Alfa_Bank написав:
Козак-характерник, доброго дня. Нічого не змінилося. Можна подати запит через гарячу лінію.
Щирі козацькі вітання!
Дякую, пані Алла!
А Ви написали, що для того, щоб поміняти тариф, треба перевипустити картку, а мені не перевипускали картку при зміні тарифу. Карта залишалася тою самою, але з іншим тарифом. А тепер при зміні тарифа ще картку треба міняти?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Сер 08 тра, 2019 11:48
Добрый день. Подскажите можно ли как то снять средства с карты,если самой карты в наличии нет. Может со счета как то,через менеджера. Пакет Ультра. Если да,то будет ли какая то комиссия?
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_PORT_UA
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Додано: Сер 08 тра, 2019 11:59
_PORT_UA написав:
Добрый день. Подскажите можно ли как то снять средства с карты,если самой карты в наличии нет. Может со счета как то,через менеджера. Пакет Ультра. Если да,то будет ли какая то комиссия?
Два снятия со своего счета анлим и нашару через паспорт-менагер-касса
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:03
clientage написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. Подскажите можно ли как то снять средства с карты,если самой карты в наличии нет. Может со счета как то,через менеджера. Пакет Ультра. Если да,то будет ли какая то комиссия?
Два снятия со своего счета анлим и нашару через паспорт-менагер-касса
То есть не тулиться сразу в кассу,а сначала к менагеру? Он мне квитанцию и уже с ней в кассу.
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_PORT_UA
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:13
_PORT_UA
токо таких снятий не более 2х в месяц. снятие деподенег не идет в зачет.
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mephala
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:16
Козак-характерник написав: Alfa_Bank написав:
Козак-характерник, доброго дня. Нічого не змінилося. Можна подати запит через гарячу лінію.
Щирі козацькі вітання!
Дякую, пані Алла!
А Ви написали, що для того, щоб поміняти тариф, треба перевипустити картку, а мені не перевипускали картку при зміні тарифу. Карта залишалася тою самою, але з іншим тарифом. А тепер при зміні тарифа ще картку треба міняти?
Так, необхідно картку міняти.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:42
До какого времени можно пополнить карту через кассу,чтобы деньги зашли сегодняшним днём?
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VanKiss
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:55
VanKiss написав:
До какого времени можно пополнить карту через кассу,чтобы деньги зашли сегодняшним днём?
от сколько касса работает до стольки и можно.
но я лично пользуюсь банкоматами с кэшином без карты. что бы в очереди не стоять. да и кассиры как то не сразу пускают деньги в систему. банкомат быстрее срабатывает.
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mephala
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