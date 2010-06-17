А вечерняя? её низзя!
Я вот никак не проверю вариант пополнить Ощадный через АТМ, его кажись и до 22:00 мона текущим оперднем
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:57
Re: Альфа-Банк
А вечерняя? её низзя!
Я вот никак не проверю вариант пополнить Ощадный через АТМ, его кажись и до 22:00 мона текущим оперднем
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:01
Но там же ограничения на одно пополнение до 15000. Свыше уже банкоматов не даст,а вторую операцию уже не сделаешь.
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