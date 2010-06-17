RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7073707470757076

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:57

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:от сколько касса работает до стольки и можно.

А вечерняя? её низзя!
Я вот никак не проверю вариант пополнить Ощадный через АТМ, его кажись и до 22:00 мона текущим оперднем
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28121
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2264 раз.
Подякували: 3258 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:01

  mephala написав:
  VanKiss написав:До какого времени можно пополнить карту через кассу,чтобы деньги зашли сегодняшним днём?

от сколько касса работает до стольки и можно.
но я лично пользуюсь банкоматами с кэшином без карты. что бы в очереди не стоять. да и кассиры как то не сразу пускают деньги в систему. банкомат быстрее срабатывает.

Но там же ограничения на одно пополнение до 15000. Свыше уже банкоматов не даст,а вторую операцию уже не сделаешь.
VanKiss
 
Повідомлень: 13
З нами з: 13.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7073707470757076
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: morino, patrikk, ramaz і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Місто Банк 1 ... 55, 56, 57
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
564 113922
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 13:15
логан1919
Банк Альянс 1 ... 52, 53, 54
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
531 69047
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 13:04
la9
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3441, 3442, 3443
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34422 4236721
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 11:08
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.