Додано: Сер 08 тра, 2019 14:08

ol_zy написав: А при чем здесь техническая возможность? У вас в акции нет про это ни слова - только про доп. бонус за рассрочку. Т.е. вы в описании акции обманываете? Либо присылайте корректные условия либо выполняйте те, что придумали.

По смыслу акции:

1% кешбека вы дарите за покупки переведенные в рассрочку, а не за те на которые и так идет кешбэк. А при чем здесь техническая возможность? У вас в акции нет про это ни слова - только про доп. бонус за рассрочку. Т.е. вы в описании акции обманываете? Либо присылайте корректные условия либо выполняйте те, что придумали.По смыслу акции:1% кешбека вы дарите за покупки переведенные в рассрочку, а не за те на которые и так идет кешбэк.

поддержу. и содрать этот 1% с того кто криво пишет текст описаний. что бы впредь думали что пишут.по тексту так оно и выглядит - за любую покупку переведенную в рассрочку. не зависимо ни от чего другого.ЗЫу меня этих рассрочек акционных тоже есть - потому требую долива маслав тексте нет ничего про МСС или какой картой нужно расчитаться. тут просто сказано что нужно быть участником программы!!!