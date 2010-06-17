RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7074707570767077>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:57

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:от сколько касса работает до стольки и можно.

А вечерняя? её низзя!
Я вот никак не проверю вариант пополнить Ощадный через АТМ, его кажись и до 22:00 мона текущим оперднем
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28129
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2264 раз.
Подякували: 3258 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:01

  mephala написав:
  VanKiss написав:До какого времени можно пополнить карту через кассу,чтобы деньги зашли сегодняшним днём?

от сколько касса работает до стольки и можно.
но я лично пользуюсь банкоматами с кэшином без карты. что бы в очереди не стоять. да и кассиры как то не сразу пускают деньги в систему. банкомат быстрее срабатывает.

Но там же ограничения на одно пополнение до 15000. Свыше уже банкоматов не даст,а вторую операцию уже не сделаешь.
VanKiss
 
Повідомлень: 13
З нами з: 13.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:38

  Alfa_Bank написав:
  Козак-характерник написав:
  Alfa_Bank написав:Козак-характерник, доброго дня. Нічого не змінилося. Можна подати запит через гарячу лінію.

Щирі козацькі вітання! :P Дякую, пані Алла! :P А Ви написали, що для того, щоб поміняти тариф, треба перевипустити картку, а мені не перевипускали картку при зміні тарифу. Карта залишалася тою самою, але з іншим тарифом. А тепер при зміні тарифа ще картку треба міняти?

Так, необхідно картку міняти.

Це мабуть тому мені картку не міняли, бо я переходив зі старої версії Альфа коннект на нову. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26351
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1848 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:56

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:Разве вы где-то указали это в рассылке?
Розстрочка стала ще вигіднішою!

До 12.05 оплачуйте товари кредиткою та переводьте у розстрочку, адже щомісячну комісію знижено з 1,8% до 1%.

А ще даруємо 1% кешбеку бонусами Cash`U за всі оплати картою, переведені у розстрочку :o

Встигніть здійснити покупки на вигідних умовах!

В сообщении от банка совсем не так написано... В сообщении указано, что на все опаты, переведенные в рассрочку!

ol_zy, доброе утро. Поскольку выплата идет именно бонусами КешьЮ, то технически это возможно сделать только за покупки с подходящим МСС :roll:

А при чем здесь техническая возможность? У вас в акции нет про это ни слова - только про доп. бонус за рассрочку. Т.е. вы в описании акции обманываете? Либо присылайте корректные условия либо выполняйте те, что придумали.
По смыслу акции:
1% кешбека вы дарите за покупки переведенные в рассрочку, а не за те на которые и так идет кешбэк.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5093
З нами з: 20.01.15
Подякував: 349 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:59

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:либо выполняйте те, что придумали

Получай Алка. Пляке прЮвет! :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28129
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2264 раз.
Подякували: 3258 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:04

  clientage написав:
  mephala написав:от сколько касса работает до стольки и можно.

А вечерняя? её низзя!
Я вот никак не проверю вариант пополнить Ощадный через АТМ, его кажись и до 22:00 мона текущим оперднем

ну я без карты до 18-50 точно пополнял карту текущим днем в банкомате.
то что делал позже проходило уже следующим днем.
а вот ощадный интересная мысля. нада потестить.

  VanKiss написав:Но там же ограничения на одно пополнение до 15000. Свыше уже банкоматов не даст,а вторую операцию уже не сделаешь.

ну про сумму вы ниче не говорили в первом посте. да и я честно говоря забыл про ограничения...
mephala
 
Повідомлень: 4387
З нами з: 07.04.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:08

  ol_zy написав:А при чем здесь техническая возможность? У вас в акции нет про это ни слова - только про доп. бонус за рассрочку. Т.е. вы в описании акции обманываете? Либо присылайте корректные условия либо выполняйте те, что придумали.
По смыслу акции:
1% кешбека вы дарите за покупки переведенные в рассрочку, а не за те на которые и так идет кешбэк.

поддержу. и содрать этот 1% с того кто криво пишет текст описаний. что бы впредь думали что пишут.
по тексту так оно и выглядит - за любую покупку переведенную в рассрочку. не зависимо ни от чего другого.

ЗЫ
у меня этих рассрочек акционных тоже есть - потому требую долива масла :evil:
в тексте нет ничего про МСС или какой картой нужно расчитаться. тут просто сказано что нужно быть участником программы!!!
Зображення
mephala
 
Повідомлень: 4387
З нами з: 07.04.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:20

  ol_zy написав:А при чем здесь техническая возможность? У вас в акции нет про это ни слова - только про доп. бонус за рассрочку. Т.е. вы в описании акции обманываете? Либо присылайте корректные условия либо выполняйте те, что придумали.
По смыслу акции:
1% кешбека вы дарите за покупки переведенные в рассрочку, а не за те на которые и так идет кешбэк.

ol_zy, добрый день. На сайте указано, что "Учасники програми лояльності Cash`U CLUB отримують додатковий подарунок – 1% кешбеку «кеш’ю»-бонусами на всю суму покупки переведеної в розстрочку" - https://alfabank.ua/about/press/komisiya-po-rozstrochci-vsogo-1-akciya-vid-alfa-banku-ukrayi-1803.
Так же, прошу вас указать в ЛС номер счета, сумму и дату операции, что переведена на рассрочку (с МСС, который не участвует в КешьЮ).
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 08 тра, 2019 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6245
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:24

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:А при чем здесь техническая возможность? У вас в акции нет про это ни слова - только про доп. бонус за рассрочку. Т.е. вы в описании акции обманываете? Либо присылайте корректные условия либо выполняйте те, что придумали.
По смыслу акции:
1% кешбека вы дарите за покупки переведенные в рассрочку, а не за те на которые и так идет кешбэк.

ol_zy, добрый день. На сайте указано, что "Учасники програми лояльності Cash`U CLUB отримують додатковий подарунок – 1% кешбеку «кеш’ю»-бонусами на всю суму покупки переведеної в розстрочку" - https://alfabank.ua/about/press/komisiya-po-rozstrochci-vsogo-1-akciya-vid-alfa-banku-ukrayi-1803.

так все правильно. я есть участник этой программы так как у меня есть карта которая участвует в ней. иначе как бы я получил бонус орехами за открытые депозиты?
у меня есть акционные рассрочки оформленные согласно акции.
когда выплатят 1% бонусов?
mephala
 
Повідомлень: 4387
З нами з: 07.04.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:37

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:я есть участник этой программы

Кх :)
Ваащето нуна таки глянуть в Правила, шобы понять када вы есть участник, а када вы есть неучасник, даже если до этого были участником :) :)
Вот в этом и заключается адкина казуистика :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28129
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2264 раз.
Подякували: 3258 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7074707570767077>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: extreme_lviv_ua, Ferlakur, liliya_logical, maxim2014, Obval_Defoltovich, Seva і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 622, 623, 624
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6232 1475183
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 15:04
antey718
Місто Банк 1 ... 55, 56, 57
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
565 113968
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 14:03
Квесторе_поверніться
Банк Альянс 1 ... 52, 53, 54
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
531 69105
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 13:04
la9

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70765)
08.05.2019 16:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.