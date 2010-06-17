VanKiss написав:До какого времени можно пополнить карту через кассу,чтобы деньги зашли сегодняшним днём?
от сколько касса работает до стольки и можно. но я лично пользуюсь банкоматами с кэшином без карты. что бы в очереди не стоять. да и кассиры как то не сразу пускают деньги в систему. банкомат быстрее срабатывает.
Но там же ограничения на одно пополнение до 15000. Свыше уже банкоматов не даст,а вторую операцию уже не сделаешь.
Alfa_Bank написав:Козак-характерник, доброго дня. Нічого не змінилося. Можна подати запит через гарячу лінію.
Щирі козацькі вітання! Дякую, пані Алла! А Ви написали, що для того, щоб поміняти тариф, треба перевипустити картку, а мені не перевипускали картку при зміні тарифу. Карта залишалася тою самою, але з іншим тарифом. А тепер при зміні тарифа ще картку треба міняти?
Так, необхідно картку міняти.
Це мабуть тому мені картку не міняли, бо я переходив зі старої версії Альфа коннект на нову.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
ol_zy написав:Разве вы где-то указали это в рассылке?
Розстрочка стала ще вигіднішою!
До 12.05 оплачуйте товари кредиткою та переводьте у розстрочку, адже щомісячну комісію знижено з 1,8% до 1%.
А ще даруємо 1% кешбеку бонусами Cash`U за всі оплати картою, переведені у розстрочку
Встигніть здійснити покупки на вигідних умовах!
В сообщении от банка совсем не так написано... В сообщении указано, что на все опаты, переведенные в рассрочку!
ol_zy, доброе утро. Поскольку выплата идет именно бонусами КешьЮ, то технически это возможно сделать только за покупки с подходящим МСС
А при чем здесь техническая возможность? У вас в акции нет про это ни слова - только про доп. бонус за рассрочку. Т.е. вы в описании акции обманываете? Либо присылайте корректные условия либо выполняйте те, что придумали. По смыслу акции: 1% кешбека вы дарите за покупки переведенные в рассрочку, а не за те на которые и так идет кешбэк.
ol_zy написав:А при чем здесь техническая возможность? У вас в акции нет про это ни слова - только про доп. бонус за рассрочку. Т.е. вы в описании акции обманываете? Либо присылайте корректные условия либо выполняйте те, что придумали. По смыслу акции: 1% кешбека вы дарите за покупки переведенные в рассрочку, а не за те на которые и так идет кешбэк.
поддержу. и содрать этот 1% с того кто криво пишет текст описаний. что бы впредь думали что пишут. по тексту так оно и выглядит - за любую покупку переведенную в рассрочку. не зависимо ни от чего другого.
ЗЫ у меня этих рассрочек акционных тоже есть - потому требую долива масла в тексте нет ничего про МСС или какой картой нужно расчитаться. тут просто сказано что нужно быть участником программы!!!
ol_zy написав:А при чем здесь техническая возможность? У вас в акции нет про это ни слова - только про доп. бонус за рассрочку. Т.е. вы в описании акции обманываете? Либо присылайте корректные условия либо выполняйте те, что придумали. По смыслу акции: 1% кешбека вы дарите за покупки переведенные в рассрочку, а не за те на которые и так идет кешбэк.
ol_zy написав:А при чем здесь техническая возможность? У вас в акции нет про это ни слова - только про доп. бонус за рассрочку. Т.е. вы в описании акции обманываете? Либо присылайте корректные условия либо выполняйте те, что придумали. По смыслу акции: 1% кешбека вы дарите за покупки переведенные в рассрочку, а не за те на которые и так идет кешбэк.
так все правильно. я есть участник этой программы так как у меня есть карта которая участвует в ней. иначе как бы я получил бонус орехами за открытые депозиты? у меня есть акционные рассрочки оформленные согласно акции. когда выплатят 1% бонусов?