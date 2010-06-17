mephala, рассрочки должны быть оформлены с карт Максимум и Максимум Готивка. Укажите в ЛС номер счета, дату и сумму операции, что переведена на рассрочку, посмотрю, что можно сделать.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:43
mephala, рассрочки должны быть оформлены с карт Максимум и Максимум Готивка. Укажите в ЛС номер счета, дату и сумму операции, что переведена на рассрочку, посмотрю, что можно сделать.
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:45
а где в описании акции указано про эти карты? читая текст акции - я понимал что любой кредитной картой Альфа-Банка.
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:04
Ранее уже подавала запрос о необходимости добавить полные условия акции. Разместим инфо на сайте. Если что, пишите в ЛС данные о рассрочке, будем рассматривать индивидуально.
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:05
Re: Альфа-Банк
Всім привіт, хто може пояснити наступне. Кілька днів тому здійснив дві поїздки на Uber на суму 139,97₴ та 123,75₴. Глянув в мобільному додатку, що заборгованість 263,72₴ одразу погасив цю суму. Сьогодні на компі відкриваю інтернет банкінг і бачу інші цифри 140,71₴ та 124,49₴ і відповідно заборгованість 1,48₴. Це якась конвертація валюти? Якщо так, то чому різні цифри в мобільній і десктопній версміях банкінгу?
І ще одне запитання. При спробі вивести бонуси пише «Відсутні транзакції, що відповідають умова повернення. Поповнюй перелік транзакцій до повернення розраховуючись карткою!» Як їх виводять? Поможіть розібратись. Дякую
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:10
extreme_lviv_ua uber чарджит через DCC. Именно поэтому я им не пользуюсь.
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