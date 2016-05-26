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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7075707670777078>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:43

  mephala написав:так все правильно. я есть участник этой программы так как у меня есть карта которая участвует в ней. иначе как бы я получил бонус орехами за открытые депозиты?
у меня есть акционные рассрочки оформленные согласно акции.
когда выплатят 1% бонусов?

mephala, рассрочки должны быть оформлены с карт Максимум и Максимум Готивка. Укажите в ЛС номер счета, дату и сумму операции, что переведена на рассрочку, посмотрю, что можно сделать.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:45

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:так все правильно. я есть участник этой программы так как у меня есть карта которая участвует в ней. иначе как бы я получил бонус орехами за открытые депозиты?
у меня есть акционные рассрочки оформленные согласно акции.
когда выплатят 1% бонусов?

mephala, рассрочки должны быть оформлены с карт Максимум и Максимум Готивка. Укажите в ЛС номер счета, дату и сумму операции, что переведена на рассрочку, посмотрю, что можно сделать.

а где в описании акции указано про эти карты? читая текст акции - я понимал что любой кредитной картой Альфа-Банка.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:04

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:так все правильно. я есть участник этой программы так как у меня есть карта которая участвует в ней. иначе как бы я получил бонус орехами за открытые депозиты?
у меня есть акционные рассрочки оформленные согласно акции.
когда выплатят 1% бонусов?

mephala, рассрочки должны быть оформлены с карт Максимум и Максимум Готивка. Укажите в ЛС номер счета, дату и сумму операции, что переведена на рассрочку, посмотрю, что можно сделать.

а где в описании акции указано про эти карты? читая текст акции - я понимал что любой кредитной картой Альфа-Банка.

Ранее уже подавала запрос о необходимости добавить полные условия акции. Разместим инфо на сайте. Если что, пишите в ЛС данные о рассрочке, будем рассматривать индивидуально.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:05

Re: Альфа-Банк

Всім привіт, хто може пояснити наступне. Кілька днів тому здійснив дві поїздки на Uber на суму 139,97₴ та 123,75₴. Глянув в мобільному додатку, що заборгованість 263,72₴ одразу погасив цю суму. Сьогодні на компі відкриваю інтернет банкінг і бачу інші цифри 140,71₴ та 124,49₴ і відповідно заборгованість 1,48₴. Це якась конвертація валюти? Якщо так, то чому різні цифри в мобільній і десктопній версміях банкінгу?
І ще одне запитання. При спробі вивести бонуси пише «Відсутні транзакції, що відповідають умова повернення. Поповнюй перелік транзакцій до повернення розраховуючись карткою!» Як їх виводять? Поможіть розібратись. ДякуюЗображення
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:10

extreme_lviv_ua uber чарджит через DCC. Именно поэтому я им не пользуюсь.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:13

  Seva написав:extreme_lviv_ua uber чарджит через DCC. Именно поэтому я им не пользуюсь.
Ну я так і підозрював, але чому різні виписки? Виходить довіряти мобільному додатку нема чого, треба все дивтись у десктопній версіїї...
P.S. Тільки цього місяця почав користуватись карткою, тому хочу для себе все розяснити :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:15

Re: Альфа-Банк

  extreme_lviv_ua написав:Це якась конвертація валюти? Якщо так, то чому різні цифри в мобільній і десктопній версміях банкінгу?
І ще одне запитання. При спробі вивести бонуси пише «Відсутні транзакції, що відповідають умова повернення. Поповнюй перелік транзакцій до повернення розраховуючись карткою!» Як їх виводять? Поможіть розібратись.

Он же у вас в Выписке указано NLD -- т.е. оплата прошла через Нидерланды :)
Хорошо, шо с кредитки, там комисс за конверт. нема. У меня вот с ЭксИма еще и -1% за эти выкрутасы снимает :)
Ну а в обоих банкингах в результате д.б. одинаковые суммы. думаю, шо списание/проводка/синхро еще не везде прошла, подождите +2дня
А для оприходования бонусов нуна тоже выждать +3дня уже и после проводки, так в Правилах
Вообщем обещанного 3 года ждут. Слышали? Вот и ждите, всё будет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:25

  Seva написав:uber чарджит через DCC. Именно поэтому я им не пользуюсь.

То есть даже несмотря на то, что чаще всего по нему поездка дешевле других служб?

Просто платить картами, где нет платы за конвертацию и всё будет хорошо, даже замечательно :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:30

  Vorlon написав:
  Seva написав:uber чарджит через DCC. Именно поэтому я им не пользуюсь.

То есть даже несмотря на то, что чаще всего по нему поездка дешевле других служб?

Просто платить картами, где нет платы за конвертацию и всё будет хорошо, даже замечательно :)

Список таких карт в студію.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Квесторе_поверніться на кредитках нет
Seva
 
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