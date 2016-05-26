Додано: Сер 08 тра, 2019 15:15

extreme_lviv_ua написав: Це якась конвертація валюти? Якщо так, то чому різні цифри в мобільній і десктопній версміях банкінгу?

І ще одне запитання. При спробі вивести бонуси пише «Відсутні транзакції, що відповідають умова повернення. Поповнюй перелік транзакцій до повернення розраховуючись карткою!» Як їх виводять? Поможіть розібратись. Це якась конвертація валюти? Якщо так, то чому різні цифри в мобільній і десктопній версміях банкінгу?І ще одне запитання. При спробі вивести бонуси пише «Відсутні транзакції, що відповідають умова повернення. Поповнюй перелік транзакцій до повернення розраховуючись карткою!» Як їх виводять? Поможіть розібратись.

Он же у вас в Выписке указано NLD -- т.е. оплата прошла через НидерландыХорошо, шо с кредитки, там комисс за конверт. нема. У меня вот с ЭксИма еще и -1% за эти выкрутасы снимаетНу а в обоих банкингах в результате д.б. одинаковые суммы. думаю, шо списание/проводка/синхро еще не везде прошла, подождите +2дняА для оприходования бонусов нуна тоже выждать +3дня уже и после проводки, так в ПравилахВообщем обещанного 3 года ждут. Слышали? Вот и ждите, всё будет