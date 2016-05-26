mephala написав:так все правильно. я есть участник этой программы так как у меня есть карта которая участвует в ней. иначе как бы я получил бонус орехами за открытые депозиты? у меня есть акционные рассрочки оформленные согласно акции. когда выплатят 1% бонусов?
mephala, рассрочки должны быть оформлены с карт Максимум и Максимум Готивка. Укажите в ЛС номер счета, дату и сумму операции, что переведена на рассрочку, посмотрю, что можно сделать.
mephala написав:так все правильно. я есть участник этой программы так как у меня есть карта которая участвует в ней. иначе как бы я получил бонус орехами за открытые депозиты? у меня есть акционные рассрочки оформленные согласно акции. когда выплатят 1% бонусов?
mephala, рассрочки должны быть оформлены с карт Максимум и Максимум Готивка. Укажите в ЛС номер счета, дату и сумму операции, что переведена на рассрочку, посмотрю, что можно сделать.
а где в описании акции указано про эти карты? читая текст акции - я понимал что любой кредитной картой Альфа-Банка.
mephala написав:так все правильно. я есть участник этой программы так как у меня есть карта которая участвует в ней. иначе как бы я получил бонус орехами за открытые депозиты? у меня есть акционные рассрочки оформленные согласно акции. когда выплатят 1% бонусов?
mephala, рассрочки должны быть оформлены с карт Максимум и Максимум Готивка. Укажите в ЛС номер счета, дату и сумму операции, что переведена на рассрочку, посмотрю, что можно сделать.
а где в описании акции указано про эти карты? читая текст акции - я понимал что любой кредитной картой Альфа-Банка.
Ранее уже подавала запрос о необходимости добавить полные условия акции. Разместим инфо на сайте. Если что, пишите в ЛС данные о рассрочке, будем рассматривать индивидуально.
Всім привіт, хто може пояснити наступне. Кілька днів тому здійснив дві поїздки на Uber на суму 139,97₴ та 123,75₴. Глянув в мобільному додатку, що заборгованість 263,72₴ одразу погасив цю суму. Сьогодні на компі відкриваю інтернет банкінг і бачу інші цифри 140,71₴ та 124,49₴ і відповідно заборгованість 1,48₴. Це якась конвертація валюти? Якщо так, то чому різні цифри в мобільній і десктопній версміях банкінгу? І ще одне запитання. При спробі вивести бонуси пише «Відсутні транзакції, що відповідають умова повернення. Поповнюй перелік транзакцій до повернення розраховуючись карткою!» Як їх виводять? Поможіть розібратись. Дякую
Seva написав:extreme_lviv_ua uber чарджит через DCC. Именно поэтому я им не пользуюсь.
Ну я так і підозрював, але чому різні виписки? Виходить довіряти мобільному додатку нема чого, треба все дивтись у десктопній версіїї... P.S. Тільки цього місяця почав користуватись карткою, тому хочу для себе все розяснити
extreme_lviv_ua написав:Це якась конвертація валюти? Якщо так, то чому різні цифри в мобільній і десктопній версміях банкінгу? І ще одне запитання. При спробі вивести бонуси пише «Відсутні транзакції, що відповідають умова повернення. Поповнюй перелік транзакцій до повернення розраховуючись карткою!» Як їх виводять? Поможіть розібратись.
Он же у вас в Выписке указано NLD -- т.е. оплата прошла через Нидерланды Хорошо, шо с кредитки, там комисс за конверт. нема. У меня вот с ЭксИма еще и -1% за эти выкрутасы снимает Ну а в обоих банкингах в результате д.б. одинаковые суммы. думаю, шо списание/проводка/синхро еще не везде прошла, подождите +2дня А для оприходования бонусов нуна тоже выждать +3дня уже и после проводки, так в Правилах Вообщем обещанного 3 года ждут. Слышали? Вот и ждите, всё будет
Seva написав:uber чарджит через DCC. Именно поэтому я им не пользуюсь.
То есть даже несмотря на то, что чаще всего по нему поездка дешевле других служб?
Просто платить картами, где нет платы за конвертацию и всё будет хорошо, даже замечательно
Список таких карт в студію.
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.