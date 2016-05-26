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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7075707670777078

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:34

  Seva написав:Квесторе_поверніться на кредитках нет

Кредитках Алли?
Оголосіть весь список.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28836
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:36

14 штук відрейтингованих самим фінансом
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Повідомлень: 4921
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Подякував: 187 раз.
Подякували: 255 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:37

Квесторе_поверніться у меня были платиновый СкайПасс, Трэвел, Максимум и Максимум Платинум. На них нет платы за конвертацию.
Seva
 
Повідомлень: 125
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:41

  Seva написав:Квесторе_поверніться у меня были платиновый СкайПасс, Трэвел, Максимум и Максимум Платинум. На них нет платы за конвертацию.

Дякую за інфо.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28836
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:42

  Seva написав:Квесторе_поверніться у меня были платиновый СкайПасс, Трэвел, Максимум и Максимум Платинум. На них нет платы за конвертацию.

Алла дерет за дсс
По крайней мере по Максимке и по еко точно
curiousobro
 
Повідомлень: 1994
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Подякували: 277 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:43

Re: Альфа-Банк

Пришли кстати орехи за рассрочки :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 21.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 277 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:11

  curiousobro написав:Пришли кстати орехи за рассрочки :)

по максимке?
mephala
 
Повідомлень: 4389
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Подякував: 46 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:37

  mephala написав:
  curiousobro написав:Пришли кстати орехи за рассрочки :)

по максимке?

Ага
curiousobro
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 21.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 277 раз.
 
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  #<1 ... 7075707670777078
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