Кредитках Алли?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:34
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:36
14 штук відрейтингованих самим фінансом
ОНОВЛЕНО 08 ТРАВНЯ 2019
https://finance.ua/ua/cards/cashback-rating
переможець - пані Алла
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:37
Квесторе_поверніться у меня были платиновый СкайПасс, Трэвел, Максимум и Максимум Платинум. На них нет платы за конвертацию.
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:41
Дякую за інфо.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:42
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:43
Re: Альфа-Банк
Пришли кстати орехи за рассрочки
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:37
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