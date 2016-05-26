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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:34
Seva написав:Квесторе_поверніться
на кредитках нет
Кредитках Алли?
Оголосіть весь список.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 08 тра, 2019 18:36
14 штук відрейтингованих самим фінансом
ОНОВЛЕНО 08 ТРАВНЯ 2019https://finance.ua/ua/cards/cashback-rating
переможець - пані Алла
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greenozon
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Додано: Сер 08 тра, 2019 18:37
Квесторе_поверніться у меня были платиновый СкайПасс, Трэвел, Максимум и Максимум Платинум. На них нет платы за конвертацию.
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Seva
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Додано: Сер 08 тра, 2019 18:41
Seva написав:Квесторе_поверніться
у меня были платиновый СкайПасс, Трэвел, Максимум и Максимум Платинум. На них нет платы за конвертацию.
Дякую за інфо.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 08 тра, 2019 18:42
Seva написав:Квесторе_поверніться
у меня были платиновый СкайПасс, Трэвел, Максимум и Максимум Платинум. На них нет платы за конвертацию.
Алла дерет за дсс
По крайней мере по Максимке и по еко точно
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curiousobro
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Додано: Сер 08 тра, 2019 18:43
Пришли кстати орехи за рассрочки
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curiousobro
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Додано: Сер 08 тра, 2019 19:11
curiousobro написав:
Пришли кстати орехи за рассрочки
по максимке?
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mephala
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Додано: Сер 08 тра, 2019 19:37
mephala написав: curiousobro написав:
Пришли кстати орехи за рассрочки
по максимке?
Ага
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curiousobro
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