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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:55
clientage написав:
А у бразерсов щас -3% на таксо за кредитные и живой копейкой
За кредитные 5%
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Flamingo
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Сер 08 тра, 2019 21:08
kreuz