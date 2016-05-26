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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:55
clientage написав:
А у бразерсов щас -3% на таксо за кредитные и живой копейкой
За кредитные 5%
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Flamingo
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Додано: Чет 09 тра, 2019 06:41
Alfa_Bank написав: mephala написав:
так все правильно. я есть участник этой программы так как у меня есть карта которая участвует в ней. иначе как бы я получил бонус орехами за открытые депозиты?
у меня есть акционные рассрочки оформленные согласно акции.
когда выплатят 1% бонусов?
mephala, рассрочки должны быть оформлены с карт Максимум и Максимум Готивка. Укажите в ЛС номер счета, дату и сумму операции, что переведена на рассрочку, посмотрю, что можно сделать.
Кредитка "ЭКО-Максимум" входит в перечень? Если с нее оформить рассрочку, будет 1% кешбэка?
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Искатель
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Додано: Чет 09 тра, 2019 07:35
Кто-то отправляет SWIFT за товары? есть опыт?
есть сабжКак отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Чет 09 тра, 2019 12:53
Искатель написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
так все правильно. я есть участник этой программы так как у меня есть карта которая участвует в ней. иначе как бы я получил бонус орехами за открытые депозиты?
у меня есть акционные рассрочки оформленные согласно акции.
когда выплатят 1% бонусов?
mephala, рассрочки должны быть оформлены с карт Максимум и Максимум Готивка. Укажите в ЛС номер счета, дату и сумму операции, что переведена на рассрочку, посмотрю, что можно сделать.
Кредитка "ЭКО-Максимум" входит в перечень? Если с нее оформить рассрочку, будет 1% кешбэка?
в том и прикол, что читая условия акции - подходит. но судя по ответу офпреда - не подходит. забодали уже эти писатели условий.
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mephala
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Додано: Чет 09 тра, 2019 17:45
Начислили фантики Эко. Кому интересно, начисляют по дате списания со счета, а не покупки.
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AVF
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Додано: Чет 09 тра, 2019 18:05
AVF написав:
Начислили фантики Эко. Кому интересно, начисляют по дате списания со счета, а не покупки.
алла передает в начале месяця экомаркету сумму покупок которые прошли по счету за прошлый календарный месяц. экомаркет согласно МСС начисляет баллы.
это как оно работает. а вы о чем?
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mephala
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Додано: Чет 09 тра, 2019 18:34
mephala
Да, именно так, как вы написали. А я раньше думал, что начисляется по дате покупки, а не по дате списания по счету
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AVF
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16109
|2288278
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Чет 09 тра, 2019 16:33
Ой+
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|231
|29856
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Чет 09 тра, 2019 11:17
la9
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