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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7076707770787079

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:55

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:А у бразерсов щас -3% на таксо за кредитные и живой копейкой

За кредитные 5%
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 06:41

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:так все правильно. я есть участник этой программы так как у меня есть карта которая участвует в ней. иначе как бы я получил бонус орехами за открытые депозиты?
у меня есть акционные рассрочки оформленные согласно акции.
когда выплатят 1% бонусов?

mephala, рассрочки должны быть оформлены с карт Максимум и Максимум Готивка. Укажите в ЛС номер счета, дату и сумму операции, что переведена на рассрочку, посмотрю, что можно сделать.

Кредитка "ЭКО-Максимум" входит в перечень? Если с нее оформить рассрочку, будет 1% кешбэка?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:35

Кто-то отправляет SWIFT за товары? есть опыт?


есть сабж
Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:53

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:так все правильно. я есть участник этой программы так как у меня есть карта которая участвует в ней. иначе как бы я получил бонус орехами за открытые депозиты?
у меня есть акционные рассрочки оформленные согласно акции.
когда выплатят 1% бонусов?

mephala, рассрочки должны быть оформлены с карт Максимум и Максимум Готивка. Укажите в ЛС номер счета, дату и сумму операции, что переведена на рассрочку, посмотрю, что можно сделать.

Кредитка "ЭКО-Максимум" входит в перечень? Если с нее оформить рассрочку, будет 1% кешбэка?

в том и прикол, что читая условия акции - подходит. но судя по ответу офпреда - не подходит. забодали уже эти писатели условий.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:45

Начислили фантики Эко. Кому интересно, начисляют по дате списания со счета, а не покупки.
AVF
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:05

  AVF написав:Начислили фантики Эко. Кому интересно, начисляют по дате списания со счета, а не покупки.

алла передает в начале месяця экомаркету сумму покупок которые прошли по счету за прошлый календарный месяц. экомаркет согласно МСС начисляет баллы.
это как оно работает. а вы о чем?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:34

mephala
Да, именно так, как вы написали. А я раньше думал, что начисляется по дате покупки, а не по дате списания по счету
AVF
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:58

  AVF написав:mephala
Да, именно так, как вы написали. А я раньше думал, что начисляется по дате покупки, а не по дате списания по счету

По дате покупки только орехи начисляют.
Еко всегда была по дате проводки по счёту.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:03

  curiousobro написав:
  AVF написав:mephala
Да, именно так, как вы написали. А я раньше думал, что начисляется по дате покупки, а не по дате списания по счету

По дате покупки только орехи начисляют.
Еко всегда была по дате проводки по счёту.

по тревелу тоже в момент покупки растут баллы.
mephala
 
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  #<1 ... 7076707770787079
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