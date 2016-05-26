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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:55
clientage написав:
А у бразерсов щас -3% на таксо за кредитные и живой копейкой
За кредитные 5%
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Додано: Чет 09 тра, 2019 06:41
Alfa_Bank написав: mephala написав:
так все правильно. я есть участник этой программы так как у меня есть карта которая участвует в ней. иначе как бы я получил бонус орехами за открытые депозиты?
у меня есть акционные рассрочки оформленные согласно акции.
когда выплатят 1% бонусов?
mephala, рассрочки должны быть оформлены с карт Максимум и Максимум Готивка. Укажите в ЛС номер счета, дату и сумму операции, что переведена на рассрочку, посмотрю, что можно сделать.
Кредитка "ЭКО-Максимум" входит в перечень? Если с нее оформить рассрочку, будет 1% кешбэка?
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Искатель
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Додано: Чет 09 тра, 2019 12:53
Искатель написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
так все правильно. я есть участник этой программы так как у меня есть карта которая участвует в ней. иначе как бы я получил бонус орехами за открытые депозиты?
у меня есть акционные рассрочки оформленные согласно акции.
когда выплатят 1% бонусов?
mephala, рассрочки должны быть оформлены с карт Максимум и Максимум Готивка. Укажите в ЛС номер счета, дату и сумму операции, что переведена на рассрочку, посмотрю, что можно сделать.
Кредитка "ЭКО-Максимум" входит в перечень? Если с нее оформить рассрочку, будет 1% кешбэка?
в том и прикол, что читая условия акции - подходит. но судя по ответу офпреда - не подходит. забодали уже эти писатели условий.
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mephala
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Додано: Чет 09 тра, 2019 17:45
Начислили фантики Эко. Кому интересно, начисляют по дате списания со счета, а не покупки.
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AVF
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Додано: Чет 09 тра, 2019 18:05
AVF написав:
Начислили фантики Эко. Кому интересно, начисляют по дате списания со счета, а не покупки.
алла передает в начале месяця экомаркету сумму покупок которые прошли по счету за прошлый календарный месяц. экомаркет согласно МСС начисляет баллы.
это как оно работает. а вы о чем?
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mephala
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Додано: Чет 09 тра, 2019 18:34
mephala
Да, именно так, как вы написали. А я раньше думал, что начисляется по дате покупки, а не по дате списания по счету
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AVF
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Додано: Чет 09 тра, 2019 18:58
AVF написав:mephala
Да, именно так, как вы написали. А я раньше думал, что начисляется по дате покупки, а не по дате списания по счету
По дате покупки только орехи начисляют.
Еко всегда была по дате проводки по счёту.
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curiousobro
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Додано: Чет 09 тра, 2019 19:03
curiousobro написав: AVF написав:mephala
Да, именно так, как вы написали. А я раньше думал, что начисляется по дате покупки, а не по дате списания по счету
По дате покупки только орехи начисляют.
Еко всегда была по дате проводки по счёту.
по тревелу тоже в момент покупки растут баллы.
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mephala
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:35
Искатель написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
так все правильно. я есть участник этой программы так как у меня есть карта которая участвует в ней. иначе как бы я получил бонус орехами за открытые депозиты?
у меня есть акционные рассрочки оформленные согласно акции.
когда выплатят 1% бонусов?
mephala, рассрочки должны быть оформлены с карт Максимум и Максимум Готивка. Укажите в ЛС номер счета, дату и сумму операции, что переведена на рассрочку, посмотрю, что можно сделать.
Кредитка "ЭКО-Максимум" входит в перечень? Если с нее оформить рассрочку, будет 1% кешбэка?
Искатель, доброе утро. "ЭКО-Максимум" в акции по получению 1% бонусами не участвует.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:48
alik03 написав:
А, т.е. бабушка все таки может?
Не только бабушка. Мне как то olx блокировал только что купленный специально под этот сервис номер. Якобы по этому номеру были нарушения. При этом заблокировали вместе с номером ip адрес. И говорили, что разблокировка невозможна. Будет полезно читать ответ:
Согласно ч.10 ст.6 Соглашения OLX оставляет за собой право ограничить доступ к профилю некоторым пользователям для поддержания качества контента, безопасности сделок и честных взаимоотношений между пользователями. Согласно ч.11 ст.6 Соглашения OLX, администрация сервиса может запретить Пользователю доступ на Сайт, если Пользователь нарушает условия Соглашения OLX. Также, администрация оставляет за собой право в любой момент удалить или отключить учетную запись Пользователя, а также удалить все размещенные объявления Пользователя.
Таким образом, компания не нарушает Ваших прав, а действует в соответствии с заключенным между Вами и администрацией Соглашением OLX.
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