Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:48

alik03 написав: А, т.е. бабушка все таки может?

А, т.е. бабушка все таки может?

Не только бабушка. Мне как то olx блокировал только что купленный специально под этот сервис номер. Якобы по этому номеру были нарушения. При этом заблокировали вместе с номером ip адрес. И говорили, что разблокировка невозможна. Будет полезно читать ответ:Согласно ч.10 ст.6 Соглашения OLX оставляет за собой право ограничить доступ к профилю некоторым пользователям для поддержания качества контента, безопасности сделок и честных взаимоотношений между пользователями. Согласно ч.11 ст.6 Соглашения OLX, администрация сервиса может запретить Пользователю доступ на Сайт, если Пользователь нарушает условия Соглашения OLX. Также, администрация оставляет за собой право в любой момент удалить или отключить учетную запись Пользователя, а также удалить все размещенные объявления Пользователя.Таким образом, компания не нарушает Ваших прав, а действует в соответствии с заключенным между Вами и администрацией Соглашением OLX.