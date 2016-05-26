RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7077707870797080>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:55

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:А у бразерсов щас -3% на таксо за кредитные и живой копейкой

За кредитные 5%
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1951
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 06:41

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:так все правильно. я есть участник этой программы так как у меня есть карта которая участвует в ней. иначе как бы я получил бонус орехами за открытые депозиты?
у меня есть акционные рассрочки оформленные согласно акции.
когда выплатят 1% бонусов?

mephala, рассрочки должны быть оформлены с карт Максимум и Максимум Готивка. Укажите в ЛС номер счета, дату и сумму операции, что переведена на рассрочку, посмотрю, что можно сделать.

Кредитка "ЭКО-Максимум" входит в перечень? Если с нее оформить рассрочку, будет 1% кешбэка?
Искатель
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 22.02.16
Подякував: 400 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:53

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:так все правильно. я есть участник этой программы так как у меня есть карта которая участвует в ней. иначе как бы я получил бонус орехами за открытые депозиты?
у меня есть акционные рассрочки оформленные согласно акции.
когда выплатят 1% бонусов?

mephala, рассрочки должны быть оформлены с карт Максимум и Максимум Готивка. Укажите в ЛС номер счета, дату и сумму операции, что переведена на рассрочку, посмотрю, что можно сделать.

Кредитка "ЭКО-Максимум" входит в перечень? Если с нее оформить рассрочку, будет 1% кешбэка?

в том и прикол, что читая условия акции - подходит. но судя по ответу офпреда - не подходит. забодали уже эти писатели условий.
mephala
 
Повідомлень: 4393
З нами з: 07.04.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:45

Начислили фантики Эко. Кому интересно, начисляют по дате списания со счета, а не покупки.
AVF
 
Повідомлень: 195
З нами з: 23.11.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:05

  AVF написав:Начислили фантики Эко. Кому интересно, начисляют по дате списания со счета, а не покупки.

алла передает в начале месяця экомаркету сумму покупок которые прошли по счету за прошлый календарный месяц. экомаркет согласно МСС начисляет баллы.
это как оно работает. а вы о чем?
mephala
 
Повідомлень: 4393
З нами з: 07.04.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:34

mephala
Да, именно так, как вы написали. А я раньше думал, что начисляется по дате покупки, а не по дате списания по счету
AVF
 
Повідомлень: 195
З нами з: 23.11.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:58

  AVF написав:mephala
Да, именно так, как вы написали. А я раньше думал, что начисляется по дате покупки, а не по дате списания по счету

По дате покупки только орехи начисляют.
Еко всегда была по дате проводки по счёту.
curiousobro
 
Повідомлень: 1997
З нами з: 21.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:03

  curiousobro написав:
  AVF написав:mephala
Да, именно так, как вы написали. А я раньше думал, что начисляется по дате покупки, а не по дате списания по счету

По дате покупки только орехи начисляют.
Еко всегда была по дате проводки по счёту.

по тревелу тоже в момент покупки растут баллы.
mephala
 
Повідомлень: 4393
З нами з: 07.04.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:35

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:так все правильно. я есть участник этой программы так как у меня есть карта которая участвует в ней. иначе как бы я получил бонус орехами за открытые депозиты?
у меня есть акционные рассрочки оформленные согласно акции.
когда выплатят 1% бонусов?

mephala, рассрочки должны быть оформлены с карт Максимум и Максимум Готивка. Укажите в ЛС номер счета, дату и сумму операции, что переведена на рассрочку, посмотрю, что можно сделать.

Кредитка "ЭКО-Максимум" входит в перечень? Если с нее оформить рассрочку, будет 1% кешбэка?

Искатель, доброе утро. "ЭКО-Максимум" в акции по получению 1% бонусами не участвует.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6246
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:48

Re: Альфа-Банк

alik03 написав:А, т.е. бабушка все таки может? :)
Не только бабушка. Мне как то olx блокировал только что купленный специально под этот сервис номер. Якобы по этому номеру были нарушения. При этом заблокировали вместе с номером ip адрес. И говорили, что разблокировка невозможна. Будет полезно читать ответ:
Согласно ч.10 ст.6 Соглашения OLX оставляет за собой право ограничить доступ к профилю некоторым пользователям для поддержания качества контента, безопасности сделок и честных взаимоотношений между пользователями. Согласно ч.11 ст.6 Соглашения OLX, администрация сервиса может запретить Пользователю доступ на Сайт, если Пользователь нарушает условия Соглашения OLX. Также, администрация оставляет за собой право в любой момент удалить или отключить учетную запись Пользователя, а также удалить все размещенные объявления Пользователя. 
Таким образом, компания не нарушает Ваших прав, а действует в соответствии с заключенным между Вами и администрацией Соглашением OLX.
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2997
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7077707870797080>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon, Water і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1213, 1214, 1215
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12149 1755144
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2019 06:37
greenozon
Идея Банк 1 ... 1609, 1610, 1611
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16109 2288470
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 тра, 2019 16:33
Ой+
РВС Банк 1 ... 22, 23, 24
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
231 29918
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 тра, 2019 11:17
la9

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70791)
10.05.2019 09:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.