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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:19
Re: Альфа-Банк
Хтось получав 200 грн за проведеного друга по картці максимум?
Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:53
Есть разница в % при открытии $ депо в отделении или в интернетбанке?
Есть ли какие- то дополнительные условия потом при снятии $ или подводные камни?
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:00
l66, добрый день. % ставки те же. По снятию, если сумма депозита большая, необходимо заказать валюту предварительно. Так же, если это депозит сберегательный, учитывайте, что есть комиссия за снятие прямо с депозита до 14 дней.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:42
Re: Альфа-Банк
Де можна прочитати офіційні умови по реферальній ссилці по картці Максимум про Бонус 200грн?
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