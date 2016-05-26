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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7077707870797080

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:19

Re: Альфа-Банк

Хтось получав 200 грн за проведеного друга по картці максимум?
tarasum
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Повідомлень: 149
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Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:53

Есть разница в % при открытии $ депо в отделении или в интернетбанке?

Есть ли какие- то дополнительные условия потом при снятии $ или подводные камни?
l66
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Повідомлень: 2869
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Подякували: 545 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:00

  l66 написав:Есть разница в % при открытии $ депо в отделении или в интернетбанке?

Есть ли какие- то дополнительные условия потом при снятии $ или подводные камни?

l66, добрый день. % ставки те же. По снятию, если сумма депозита большая, необходимо заказать валюту предварительно. Так же, если это депозит сберегательный, учитывайте, что есть комиссия за снятие прямо с депозита до 14 дней.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6247
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:42

Re: Альфа-Банк

Де можна прочитати офіційні умови по реферальній ссилці по картці Максимум про Бонус 200грн?
tarasum
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Повідомлень: 149
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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  #<1 ... 7077707870797080
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