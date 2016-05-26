l66 написав:Есть разница в % при открытии $ депо в отделении или в интернетбанке?
Есть ли какие- то дополнительные условия потом при снятии $ или подводные камни?
l66, добрый день. % ставки те же. По снятию, если сумма депозита большая, необходимо заказать валюту предварительно. Так же, если это депозит сберегательный, учитывайте, что есть комиссия за снятие прямо с депозита до 14 дней.
Можна підписати офіційні правила акції Запроси друга,бо зразу не знайшов,не зрозуміло,які умови і що за акція. Чи так спеціально задумано? То 1 клієнт альфи банку може привести 1 клієнта? 6.5. Друг може отримати винагороду лише один раз. В друга тоже має картка Максимум чи будь-яку інша?
Можна підписати офіційні правила акції Запроси друга,бо зразу не знайшов,не зрозуміло,які умови і що за акція. Чи так спеціально задумано? То 1 клієнт альфи банку може привести 1 клієнта? 6.5. Друг може отримати винагороду лише один раз. В друга тоже має картка Максимум чи будь-яку інша?
1. З приводу умов, запит подала. Найближчим часом змінимо. 2. 5.1.3. Існуючий Клієнт може ділитися посиланням та рекомендувати оформити продукт друзям в необмеженій кількості. 3. Питання не зовсім зрозуміла. За умовами акції, друг має перейти за посиланням, що ви йому надішлете, та оформити картку Максимум. "В друга тоже має картка Максимум чи будь-яку інша?" - що ви маєте на увазі?