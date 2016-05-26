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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7078707970807081>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:19

Re: Альфа-Банк

Хтось получав 200 грн за проведеного друга по картці максимум?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:53

Есть разница в % при открытии $ депо в отделении или в интернетбанке?

Есть ли какие- то дополнительные условия потом при снятии $ или подводные камни?
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:00

  l66 написав:Есть разница в % при открытии $ депо в отделении или в интернетбанке?

Есть ли какие- то дополнительные условия потом при снятии $ или подводные камни?

l66, добрый день. % ставки те же. По снятию, если сумма депозита большая, необходимо заказать валюту предварительно. Так же, если это депозит сберегательный, учитывайте, что есть комиссия за снятие прямо с депозита до 14 дней.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:42

Re: Альфа-Банк

Де можна прочитати офіційні умови по реферальній ссилці по картці Максимум про Бонус 200грн?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:07

  tarasum написав:Де можна прочитати офіційні умови по реферальній ссилці по картці Максимум про Бонус 200грн?

tarasum, доброго дня. https://alfabank.ua/about/press/zbilshuj-kreditnij-limit-onlajn-v-alfa-mobile-ukraine-1835.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:11

Если расплачиваться за границей гривневыми кредитками "Альфы", будет ли комиссия за конвертацию? Если да, то какая и со всех ли карт?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:14

  Alfa_Bank написав:
  tarasum написав:Де можна прочитати офіційні умови по реферальній ссилці по картці Максимум про Бонус 200грн?

tarasum, доброго дня. https://alfabank.ua/about/press/zbilshuj-kreditnij-limit-onlajn-v-alfa-mobile-ukraine-1835.

Можна підписати офіційні правила акції Запроси друга,бо зразу не знайшов,не зрозуміло,які умови і що за акція. Чи так спеціально задумано?
То 1 клієнт альфи банку може привести 1 клієнта?
6.5. Друг може отримати винагороду лише один раз.
В друга тоже має картка Максимум чи будь-яку інша?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:18

  Искатель написав:Если расплачиваться за границей гривневыми кредитками "Альфы", будет ли комиссия за конвертацию? Если да, то какая и со всех ли карт?

Нет
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:20

  Искатель написав:Если расплачиваться за границей гривневыми кредитками "Альфы", будет ли комиссия за конвертацию? Если да, то какая и со всех ли карт?

Искатель, добрый день. По кредитным картам банка нет комиссии за конвертацию.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:36

  tarasum написав:
  Alfa_Bank написав:
  tarasum написав:Де можна прочитати офіційні умови по реферальній ссилці по картці Максимум про Бонус 200грн?

tarasum, доброго дня. https://alfabank.ua/about/press/zbilshuj-kreditnij-limit-onlajn-v-alfa-mobile-ukraine-1835.

Можна підписати офіційні правила акції Запроси друга,бо зразу не знайшов,не зрозуміло,які умови і що за акція. Чи так спеціально задумано?
То 1 клієнт альфи банку може привести 1 клієнта?
6.5. Друг може отримати винагороду лише один раз.
В друга тоже має картка Максимум чи будь-яку інша?

1. З приводу умов, запит подала. Найближчим часом змінимо.
2. 5.1.3. Існуючий Клієнт може ділитися посиланням та рекомендувати оформити продукт друзям в необмеженій кількості.
3. Питання не зовсім зрозуміла. За умовами акції, друг має перейти за посиланням, що ви йому надішлете, та оформити картку Максимум. "В друга тоже має картка Максимум чи будь-яку інша?" - що ви маєте на увазі?
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