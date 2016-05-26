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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:38
Re: Альфа-Банк
Кому интересна тема - какими картами лучше платить заграницей - предлагаю перенести дискуссию сюда Лучшие карты для оплаты заграницей
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:52
Alfa_Bank
если у меня нет кредитки, а друг откроет по моей ссылке кредитную карту, будет ли мне выплачено вознаграждение?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:57
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