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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7078707970807081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:38

Re: Альфа-Банк

Кому интересна тема - какими картами лучше платить заграницей - предлагаю перенести дискуссию сюда Лучшие карты для оплаты заграницей
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:52

Alfa_Bank
если у меня нет кредитки, а друг откроет по моей ссылке кредитную карту, будет ли мне выплачено вознаграждение?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:57

  velvet написав:Alfa_Bank
если у меня нет кредитки, а друг откроет по моей ссылке кредитную карту, будет ли мне выплачено вознаграждение?

velvet, добрый день. Да, будет.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6251
З нами з: 18.02.13
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