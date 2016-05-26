Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:38
Кому интересна тема - какими картами лучше платить заграницей - предлагаю перенести дискуссию сюда
Лучшие карты для оплаты заграницей
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод -
F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
Повідомлень: 9384
З нами з: 23.01.13
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1330 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:52
Alfa_Bank если у меня нет кредитки, а друг откроет по моей ссылке кредитную карту, будет ли мне выплачено вознаграждение?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
Повідомлень: 2336
З нами з: 06.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 278 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:57
velvet написав: Alfa_Bank
если у меня нет кредитки, а друг откроет по моей ссылке кредитную карту, будет ли мне выплачено вознаграждение?
velvet, добрый день. Да, будет.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 6255
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 514 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:10
Альфа-банк,
А уже состоялся релиз приложения с этой функцией по ссылке
https://alfabank.ua/about/press/zbilshu ... raine-1835
. И можно ли будет уменьшить лимит, а не увеличить?
antey718
Повідомлень: 254
З нами з: 03.08.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:22
antey718, добрый день. Функция уже доступна. На данный момент есть возможность только увеличить лимит.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 6255
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 514 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:33
Alfa_Bank написав:
antey718, добрый день. Функция уже доступна. На данный момент есть возможность только увеличить лимит.
Вітаю пані Алла!
А дзвінок від співробітника банку буде для підтвердження заявки? Чи це автоматично відбуватиметься? Як корезоїд Привата...
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
2
Повідомлень: 26375
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1851 раз.
Подякували: 2045 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:36
Alfa_Bank написав:
antey718, добрый день. Функция уже доступна. На данный момент есть возможность только увеличить лимит.
Я не вижу этой функции, судя по информации в Google Play market последний релиз был 25 апреля, версия 3.6.0.
antey718
Повідомлень: 254
З нами з: 03.08.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:36
Козак-характерник написав: Alfa_Bank написав:
antey718, добрый день. Функция уже доступна. На данный момент есть возможность только увеличить лимит.
Вітаю пані Алла!
А дзвінок від співробітника банку буде для підтвердження заявки? Чи це автоматично відбуватиметься? Як корезоїд Привата...
Козак-характерник, доброго дня. Все автоматизовано. Заповнюєте заявку через Мобайл та отримуєте відповідь в смс протягом кількох хвилин.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 6255
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 514 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:38
Alfa_Bank А зменшити ліміт можуть, якщо подаєш заявку на збільшення? Чи той ліміт що є не чіпають?
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
2
Повідомлень: 26375
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1851 раз.
Подякували: 2045 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:49
antey718 написав: Alfa_Bank написав:
antey718, добрый день. Функция уже доступна. На данный момент есть возможность только увеличить лимит.
Я не вижу этой функции, судя по информации в Google Play market последний релиз был 25 апреля, версия 3.6.0.
Если у вас версия 3.6.0 и кнопки для увеличения лимита нет, то на текущий момент для этой карты не доступно увеличение лимита. Рекомендую дальше пользоваться картой и ожидать, когда функция станет доступной.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 6255
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 514 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
12156
1755676
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16111
2288682
147
28556