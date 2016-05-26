Діючий ліміт залишається.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:53
Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:10
Re: Альфа-Банк
Скажу прямо мне непонятно зачем было делать половинный функционал, в том же моно кнопка "изменить лимит" позволяет упралять лимитом в обе стороны.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:20
Ух ты - зашёл и появилась зелёная кнопка! Но возник вопрос - если я не буду повышать лимит таким образом (через приложение), то банк по-прежнему может раз в полгода мне повысить лимит автоматом или теперь только через кнопку?
Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:48
Re: Альфа-Банк
А СЭП завтра будет выходить, в частности из этого банка?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:58
[quote="4663589:Alfa_Bank"][/quote]
Кредитный лимит с помощью данного приложения одновременно возможно увеличить по двум кредитным картам или только по одной?
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