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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:53
Козак-характерник написав:Alfa_Bank
А зменшити ліміт можуть, якщо подаєш заявку на збільшення? Чи той ліміт що є не чіпають?
Діючий ліміт залишається.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:10
Alfa_Bank написав:
Если у вас версия 3.6.0 и кнопки для увеличения лимита нет, то на текущий момент для этой карты не доступно увеличение лимита. Рекомендую дальше пользоваться картой и ожидать, когда функция станет доступной.
Скажу прямо мне непонятно зачем было делать половинный функционал, в том же моно кнопка "изменить лимит" позволяет упралять лимитом в обе стороны.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:20
Alfa_Bank написав:
Если у вас версия 3.6.0 и кнопки для увеличения лимита нет, то на текущий момент для этой карты не доступно увеличение лимита.
Ух ты - зашёл и появилась зелёная кнопка!
Но возник вопрос - если я не буду повышать лимит таким образом (через приложение), то банк по-прежнему может раз в полгода мне повысить лимит автоматом или теперь только через кнопку?
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:48
А СЭП завтра будет выходить, в частности из этого банка?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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