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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7079708070817082

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:53

  Козак-характерник написав:Alfa_Bank А зменшити ліміт можуть, якщо подаєш заявку на збільшення? Чи той ліміт що є не чіпають?

Діючий ліміт залишається.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:10

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Если у вас версия 3.6.0 и кнопки для увеличения лимита нет, то на текущий момент для этой карты не доступно увеличение лимита. Рекомендую дальше пользоваться картой и ожидать, когда функция станет доступной.


Скажу прямо мне непонятно зачем было делать половинный функционал, в том же моно кнопка "изменить лимит" позволяет упралять лимитом в обе стороны.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:20

  Alfa_Bank написав:Если у вас версия 3.6.0 и кнопки для увеличения лимита нет, то на текущий момент для этой карты не доступно увеличение лимита.

Ух ты - зашёл и появилась зелёная кнопка! :D Но возник вопрос - если я не буду повышать лимит таким образом (через приложение), то банк по-прежнему может раз в полгода мне повысить лимит автоматом или теперь только через кнопку?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:48

Re: Альфа-Банк

А СЭП завтра будет выходить, в частности из этого банка?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:58

Alfa_Bank

Кредитный лимит с помощью данного приложения одновременно возможно увеличить по двум кредитным картам или только по одной?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:08

Alfa_Bank
При оформлении $ депозита выдали карту Ультра.
Подскажите, пожалуйста, если не пользоваться картой и не активировать её, то надо ли платить за обслуживание карты либо за неактивную карту?
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:13

  Вкладчик1234 написав:А СЭП завтра будет выходить, в частности из этого банка?

Конечно будет. Завтра только торгов по валюте не будет. Во всем остальном БС работает по обычному сокращенному графику предпраздничного дня - СЭП НБУ в частности функциклирует.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:15

  l66 написав:Alfa_Bank
При оформлении $ депозита выдали карту Ультра.
Подскажите, пожалуйста, если не пользоваться картой и не активировать её, то надо ли платить за обслуживание карты либо за неактивную карту?

а можно без активации валютной карты открыть валютное депо? хм.
а с гривневой картой как у вас в пакете? вроде гривневая карта обязательная при открытии пакета.
кстати валютную карту выдали простую магнитку или уже с чипом и пэйвэй?

ЗЫ
насколько я помню то если карта не активна то только не начисляется плата за смс так как это свойство карты. а вот плата за пакет начисляется не зависимо от активности карт. хотя пусть лучше офпред подтвердит.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 10 тра, 2019 16:19, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:18

  l66 написав:Alfa_Bank
При оформлении $ депозита выдали карту Ультра.
Подскажите, пожалуйста, если не пользоваться картой и не активировать её, то надо ли платить за обслуживание карты либо за неактивную карту?

Раз выдали, то абонки могу снять.
1.За смс-инфо. Переключитесь на пуши
2. 20грн/мес если депо меньше 70К или нет 10 проведенных операций
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:33

  mephala написав:а можно без активации валютной карты открыть валютное депо?

Да.
l66
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  #<1 ... 7079708070817082
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