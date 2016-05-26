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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:53
Козак-характерник написав:Alfa_Bank
А зменшити ліміт можуть, якщо подаєш заявку на збільшення? Чи той ліміт що є не чіпають?
Діючий ліміт залишається.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:10
Alfa_Bank написав:
Если у вас версия 3.6.0 и кнопки для увеличения лимита нет, то на текущий момент для этой карты не доступно увеличение лимита. Рекомендую дальше пользоваться картой и ожидать, когда функция станет доступной.
Скажу прямо мне непонятно зачем было делать половинный функционал, в том же моно кнопка "изменить лимит" позволяет упралять лимитом в обе стороны.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:20
Alfa_Bank написав:
Если у вас версия 3.6.0 и кнопки для увеличения лимита нет, то на текущий момент для этой карты не доступно увеличение лимита.
Ух ты - зашёл и появилась зелёная кнопка!
Но возник вопрос - если я не буду повышать лимит таким образом (через приложение), то банк по-прежнему может раз в полгода мне повысить лимит автоматом или теперь только через кнопку?
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Vorlon
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:48
А СЭП завтра будет выходить, в частности из этого банка?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:58
Alfa_Bank
Кредитный лимит с помощью данного приложения одновременно возможно увеличить по двум кредитным картам или только по одной?
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Kevin
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:08
Alfa_Bank
При оформлении $ депозита выдали карту Ультра.
Подскажите, пожалуйста, если не пользоваться картой и не активировать её, то надо ли платить за обслуживание карты либо за неактивную карту?
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l66
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:13
Вкладчик1234 написав:
А СЭП завтра будет выходить, в частности из этого банка?
Конечно будет. Завтра только торгов по валюте не будет. Во всем остальном БС работает по обычному сокращенному графику предпраздничного дня - СЭП НБУ в частности функциклирует.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:15
l66 написав:Alfa_Bank
При оформлении $ депозита выдали карту Ультра.
Подскажите, пожалуйста, если не пользоваться картой и не активировать её, то надо ли платить за обслуживание карты либо за неактивную карту?
а можно без активации валютной карты открыть валютное депо? хм.
а с гривневой картой как у вас в пакете? вроде гривневая карта обязательная при открытии пакета.
кстати валютную карту выдали простую магнитку или уже с чипом и пэйвэй?
ЗЫ
насколько я помню то если карта не активна то только не начисляется плата за смс так как это свойство карты. а вот плата за пакет начисляется не зависимо от активности карт. хотя пусть лучше офпред подтвердит.
Востаннє редагувалось mephala
в П'ят 10 тра, 2019 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:18
l66 написав:Alfa_Bank
При оформлении $ депозита выдали карту Ультра.
Подскажите, пожалуйста, если не пользоваться картой и не активировать её, то надо ли платить за обслуживание карты либо за неактивную карту?
Раз выдали, то абонки могу снять.
1.За смс-инфо. Переключитесь на пуши
2. 20грн/мес если депо меньше 70К или нет 10 проведенных операций
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:33
mephala написав:
а можно без активации валютной карты открыть валютное депо?
Да.
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