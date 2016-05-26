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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:59
Alfa_Bank Пані Алла, докладаю про тестування функціонала підвищення кредитного ліміту. Тицьнув і мамі збільшили ліміт на 60%. Це здорово! Дякую!
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
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