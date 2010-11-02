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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:59
Alfa_Bank Пані Алла, докладаю про тестування функціонала підвищення кредитного ліміту. Тицьнув і мамі збільшили ліміт на 60%. Це здорово! Дякую!
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:56
Подскажите, пожалуйста.
Такие операции в нужном количестве:
POS Purchase - PORTMONE.COM*MOBILE, KIEV, UA, MCC 4814
(пополнение домашнего интернета Киевстар из личного кабинета)
избавят от ежемесячной платы за пакет услуг?
Или лучше всё-таки поштучно яйца в супермаркете покупать?
Заранее благодарю.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:10
Да. Но нужно учесть, что PORTMONE банит номер телефона за большое количество пополнений. Первый раз - номер разблокируют через службу поддержки. Второй бан - перманентный (навсегда). Номер банят вручную.
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