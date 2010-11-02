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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7080708170827083

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:59

Alfa_Bank Пані Алла, докладаю про тестування функціонала підвищення кредитного ліміту. Тицьнув і мамі збільшили ліміт на 60%. Це здорово! :D Дякую! :P
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлень: 26376
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1851 раз.
Подякували: 2046 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:56

Подскажите, пожалуйста.
Такие операции в нужном количестве:
POS Purchase - PORTMONE.COM*MOBILE, KIEV, UA, MCC 4814
(пополнение домашнего интернета Киевстар из личного кабинета)
избавят от ежемесячной платы за пакет услуг?
Или лучше всё-таки поштучно яйца в супермаркете покупать? :mrgreen:
Заранее благодарю.
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https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:10

  konokrad написав:Подскажите, пожалуйста.
Такие операции в нужном количестве:
POS Purchase - PORTMONE.COM*MOBILE, KIEV, UA, MCC 4814
(пополнение домашнего интернета Киевстар из личного кабинета)
избавят от ежемесячной платы за пакет услуг?
Или лучше всё-таки поштучно яйца в супермаркете покупать? :mrgreen:
Заранее благодарю.


Да. Но нужно учесть, что PORTMONE банит номер телефона за большое количество пополнений. Первый раз - номер разблокируют через службу поддержки. Второй бан - перманентный (навсегда). Номер банят вручную.
Kevin
 
Повідомлень: 175
З нами з: 24.09.16
Подякував: 13 раз.
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  #<1 ... 7080708170827083
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