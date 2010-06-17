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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7081708270837084>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 978
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
268
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 978
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:59

Alfa_Bank Пані Алла, докладаю про тестування функціонала підвищення кредитного ліміту. Тицьнув і мамі збільшили ліміт на 60%. Це здорово! :D Дякую! :P
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:56

Подскажите, пожалуйста.
Такие операции в нужном количестве:
POS Purchase - PORTMONE.COM*MOBILE, KIEV, UA, MCC 4814
(пополнение домашнего интернета Киевстар из личного кабинета)
избавят от ежемесячной платы за пакет услуг?
Или лучше всё-таки поштучно яйца в супермаркете покупать? :mrgreen:
Заранее благодарю.
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:10

  konokrad написав:Подскажите, пожалуйста.
Такие операции в нужном количестве:
POS Purchase - PORTMONE.COM*MOBILE, KIEV, UA, MCC 4814
(пополнение домашнего интернета Киевстар из личного кабинета)
избавят от ежемесячной платы за пакет услуг?
Или лучше всё-таки поштучно яйца в супермаркете покупать? :mrgreen:
Заранее благодарю.


Да. Но нужно учесть, что PORTMONE банит номер телефона за большое количество пополнений. Первый раз - номер разблокируют через службу поддержки. Второй бан - перманентный (навсегда). Номер банят вручную.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 06:00

Скажите, никто, случайно, не платил картой "Альфы" в "Дитячій планеті"?
Если платил, то какой там МСС-код?
Спасибо огромное заранее!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 07:29

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:Если у вас версия 3.6.0 и кнопки для увеличения лимита нет, то на текущий момент для этой карты не доступно увеличение лимита.

Ух ты - зашёл и появилась зелёная кнопка! :D Но возник вопрос - если я не буду повышать лимит таким образом (через приложение), то банк по-прежнему может раз в полгода мне повысить лимит автоматом или теперь только через кнопку?

Vorlon, доброе утро. На данный момент по кредитным карта Альфа-Банка предусмотрен пересмотр лимита как по инициативе Банка, так и по инициативе клиента.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 07:32

  Kevin написав:Alfa_Bank

Кредитный лимит с помощью данного приложения одновременно возможно увеличить по двум кредитным картам или только по одной?

Kevin, добрый день. Увеличить лимит можно по каждой карте отдельно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 07:46

  l66 написав:Alfa_Bank
При оформлении $ депозита выдали карту Ультра.
Подскажите, пожалуйста, если не пользоваться картой и не активировать её, то надо ли платить за обслуживание карты либо за неактивную карту?

l66, доброе утро. Ежемесячное РКО списывается в случае, если активирована хоть одна карта из пакета. Если карты не активированы при выпуске, РКО не списывается. Так же, если карта не активирована, то не списывается и АЧ.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 07:48

  Козак-характерник написав:Alfa_Bank Пані Алла, докладаю про тестування функціонала підвищення кредитного ліміту. Тицьнув і мамі збільшили ліміт на 60%. Це здорово! :D Дякую! :P

Дуже раді, що вам сподобалась нова послуга :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 09:43

  Alfa_Bank написав:
  l66 написав:Alfa_Bank
При оформлении $ депозита выдали карту Ультра.
Подскажите, пожалуйста, если не пользоваться картой и не активировать её, то надо ли платить за обслуживание карты либо за неактивную карту?

l66, доброе утро. Ежемесячное РКО списывается в случае, если активирована хоть одна карта из пакета. Если карты не активированы при выпуске, РКО не списывается. Так же, если карта не активирована, то не списывается и АЧ.

Т.е. т.к. карта неактивна, то и счетом пользоваться нельзя. А этот счет привязан к депозиту, т.е. туда НЕ сможет вернуться ни тело и не будут капать %% подепо?
Тогда нужно активировать карту непосредственно перед снятием депо, забрать депо и до окончания кал. месяца просто закрыть картсчет? И никакой абонки ни за шо не будет?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:23

  clientage написав:Т.е. т.к. карта неактивна, то и счетом пользоваться нельзя. А этот счет привязан к депозиту, т.е. туда НЕ сможет вернуться ни тело и не будут капать %% подепо?
Тогда нужно активировать карту непосредственно перед снятием депо, забрать депо и до окончания кал. месяца просто закрыть картсчет? И никакой абонки ни за шо не будет?

так чел же написал что открыли депо без активации карты. походу счетом в банке могут пользоваться и без активации карты.
забрать депо ж тоже можно через менеджера без участия карты. но сможет ли выписать ордерок менеджер на выдачу денег со счета при не активной карте я ХЗ.
единственно что мне осталось не понятно - это состояние гривневой карты в пакете. если она не активна как и валютная то получается можно открыть депо используя счета пакета при полной не активности пакета. в общем прикольно. тогда текущие счета вообще не нужны для работы с депо - открыл максимальный пакет и карты просто не активируеш :mrgreen:
mephala
 
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