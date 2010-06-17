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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:59
Alfa_Bank
Пані Алла, докладаю про тестування функціонала підвищення кредитного ліміту. Тицьнув і мамі збільшили ліміт на 60%. Це здорово!
Дякую!
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:56
Подскажите, пожалуйста.
Такие операции в нужном количестве:
POS Purchase - PORTMONE.COM*MOBILE, KIEV, UA, MCC 4814
(пополнение домашнего интернета Киевстар из личного кабинета)
избавят от ежемесячной платы за пакет услуг?
Или лучше всё-таки поштучно яйца в супермаркете покупать?
Заранее благодарю.
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https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
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konokrad
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:10
konokrad написав:
Подскажите, пожалуйста.
Такие операции в нужном количестве:
POS Purchase - PORTMONE.COM*MOBILE, KIEV, UA, MCC 4814
(пополнение домашнего интернета Киевстар из личного кабинета)
избавят от ежемесячной платы за пакет услуг?
Или лучше всё-таки поштучно яйца в супермаркете покупать?
Заранее благодарю.
Да. Но нужно учесть, что PORTMONE банит номер телефона за большое количество пополнений. Первый раз - номер разблокируют через службу поддержки. Второй бан - перманентный (навсегда). Номер банят вручную.
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Kevin
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Додано: Суб 11 тра, 2019 06:00
Скажите, никто, случайно, не платил картой "Альфы" в "Дитячій планеті"?
Если платил, то какой там МСС-код?
Спасибо огромное заранее!
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Искатель
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Додано: Суб 11 тра, 2019 07:29
Vorlon написав: Alfa_Bank написав:
Если у вас версия 3.6.0 и кнопки для увеличения лимита нет, то на текущий момент для этой карты не доступно увеличение лимита.
Ух ты - зашёл и появилась зелёная кнопка!
Но возник вопрос - если я не буду повышать лимит таким образом (через приложение), то банк по-прежнему может раз в полгода мне повысить лимит автоматом или теперь только через кнопку?
Vorlon, доброе утро. На данный момент по кредитным карта Альфа-Банка предусмотрен пересмотр лимита как по инициативе Банка, так и по инициативе клиента.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 07:32
Kevin написав:Alfa_Bank
Кредитный лимит с помощью данного приложения одновременно возможно увеличить по двум кредитным картам или только по одной?
Kevin, добрый день. Увеличить лимит можно по каждой карте отдельно.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 07:46
l66 написав:Alfa_Bank
При оформлении $ депозита выдали карту Ультра.
Подскажите, пожалуйста, если не пользоваться картой и не активировать её, то надо ли платить за обслуживание карты либо за неактивную карту?
l66, доброе утро. Ежемесячное РКО списывается в случае, если активирована хоть одна карта из пакета. Если карты не активированы при выпуске, РКО не списывается. Так же, если карта не активирована, то не списывается и АЧ.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 09:43
Alfa_Bank написав: l66 написав:Alfa_Bank
При оформлении $ депозита выдали карту Ультра.
Подскажите, пожалуйста, если не пользоваться картой и не активировать её, то надо ли платить за обслуживание карты либо за неактивную карту?
l66, доброе утро. Ежемесячное РКО списывается в случае, если активирована хоть одна карта из пакета. Если карты не активированы при выпуске, РКО не списывается. Так же, если карта не активирована, то не списывается и АЧ.
Т.е. т.к. карта неактивна, то и счетом пользоваться нельзя. А этот счет привязан к депозиту, т.е. туда НЕ сможет вернуться ни тело и не будут капать %% подепо?
Тогда нужно активировать карту непосредственно перед снятием депо, забрать депо и до окончания кал. месяца просто закрыть картсчет? И никакой абонки ни за шо не будет?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 11 тра, 2019 10:23
clientage написав:
Т.е. т.к. карта неактивна, то и счетом пользоваться нельзя. А этот счет привязан к депозиту, т.е. туда НЕ сможет вернуться ни тело и не будут капать %% подепо?
Тогда нужно активировать карту непосредственно перед снятием депо, забрать депо и до окончания кал. месяца просто закрыть картсчет? И никакой абонки ни за шо не будет?
так чел же написал что открыли депо без активации карты. походу счетом в банке могут пользоваться и без активации карты.
забрать депо ж тоже можно через менеджера без участия карты. но сможет ли выписать ордерок менеджер на выдачу денег со счета при не активной карте я ХЗ.
единственно что мне осталось не понятно - это состояние гривневой карты в пакете. если она не активна как и валютная то получается можно открыть депо используя счета пакета при полной не активности пакета. в общем прикольно. тогда текущие счета вообще не нужны для работы с депо - открыл максимальный пакет и карты просто не активируеш
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mephala
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