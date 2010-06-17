clientage написав:Т.е. т.к. карта неактивна, то и счетом пользоваться нельзя. А этот счет привязан к депозиту, т.е. туда НЕ сможет вернуться ни тело и не будут капать %% подепо? Тогда нужно активировать карту непосредственно перед снятием депо, забрать депо и до окончания кал. месяца просто закрыть картсчет? И никакой абонки ни за шо не будет?
так чел же написал что открыли депо без активации карты. походу счетом в банке могут пользоваться и без активации карты. забрать депо ж тоже можно через менеджера без участия карты. но сможет ли выписать ордерок менеджер на выдачу денег со счета при не активной карте я ХЗ. единственно что мне осталось не понятно - это состояние гривневой карты в пакете. если она не активна как и валютная то получается можно открыть депо используя счета пакета при полной не активности пакета. в общем прикольно. тогда текущие счета вообще не нужны для работы с депо - открыл максимальный пакет и карты просто не активируеш
При размещении через отд-е, в принципе, мона работать с депо через внутренние счета банка. Даж обычный текущий для этого не нужен. Но вот в МАБе пользоваться картсчетом без активной карты не получится
clientage насколько я знаю депо в банке не откроют если нет текущего или карточного счета. времена что можно зайти и открыть депо через служебный банковский счет а потом через него же забрать давно канули в лету. ИМХО канеш так как не пытался открывать у аллы депо с улицы в лоб. У меня знакомство с аллой началось с открытия текущего счета валютного под свифт. А потом понеслось)
mephala написав:clientage насколько я знаю депо в банке не откроют если нет текущего или карточного счета. времена что можно зайти и открыть депо через служебный банковский счет а потом через него же забрать давно канули в лету. ИМХО канеш так как не пытался открывать у аллы депо с улицы в лоб.
Ну вот же подобная шутка сработала. Похоже l66 удалось открыть депо без активного счета
clientage Как счет был не активным? Это карта была не активна. Т.е. в моем понимании просто у клиента нет возможности управлять счетом снаружи. а вот работники банка могут работать изнутри с этим счетом.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 11 тра, 2019 10:49, всього редагувалось 1 раз.
Друзья, подскажите по оплате гривневой карты в зарубежном инет магазине.Если сегодня оплачу,то физически проводка пройдёт через 3банковских дня по курсу на тот день? Если да, то что будет в случае увеличение курса? Как мне доплачивать? Спасибо за ответы.
VanKiss написав:Друзья, подскажите по оплате гривневой карты в зарубежном инет магазине.Если сегодня оплачу,то физически проводка пройдёт через 3банковских дня по курсу на тот день? Если да, то что будет в случае увеличение курса? Как мне доплачивать? Спасибо за ответы.
в момент операции банк предварительно блокирует гривневый эквивалент по текущему курсу плюс вроде 10%. потом в момент проведения пересчитают и спишут согласно курса.