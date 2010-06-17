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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7081708270837084

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 978
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
268
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 978
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:37

  mephala написав:
  clientage написав:Т.е. т.к. карта неактивна, то и счетом пользоваться нельзя. А этот счет привязан к депозиту, т.е. туда НЕ сможет вернуться ни тело и не будут капать %% подепо?
Тогда нужно активировать карту непосредственно перед снятием депо, забрать депо и до окончания кал. месяца просто закрыть картсчет? И никакой абонки ни за шо не будет?

так чел же написал что открыли депо без активации карты. походу счетом в банке могут пользоваться и без активации карты.
забрать депо ж тоже можно через менеджера без участия карты. но сможет ли выписать ордерок менеджер на выдачу денег со счета при не активной карте я ХЗ.
единственно что мне осталось не понятно - это состояние гривневой карты в пакете. если она не активна как и валютная то получается можно открыть депо используя счета пакета при полной не активности пакета. в общем прикольно. тогда текущие счета вообще не нужны для работы с депо - открыл максимальный пакет и карты просто не активируеш :mrgreen:

При размещении через отд-е, в принципе, мона работать с депо через внутренние счета банка. Даж обычный текущий для этого не нужен.
Но вот в МАБе пользоваться картсчетом без активной карты не получится
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:37

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Alfa_Bank

Кредитный лимит с помощью данного приложения одновременно возможно увеличить по двум кредитным картам или только по одной?

Kevin, добрый день. Увеличить лимит можно по каждой карте отдельно.


В течении одного дня или на увеличение лимита по второй карте нужно заявку подавать через месяц?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:41

clientage
насколько я знаю депо в банке не откроют если нет текущего или карточного счета.
времена что можно зайти и открыть депо через служебный банковский счет а потом через него же забрать давно канули в лету. ИМХО канеш так как не пытался открывать у аллы депо с улицы в лоб. У меня знакомство с аллой началось с открытия текущего счета валютного под свифт. А потом понеслось)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:45

  mephala написав:clientage
насколько я знаю депо в банке не откроют если нет текущего или карточного счета.
времена что можно зайти и открыть депо через служебный банковский счет а потом через него же забрать давно канули в лету. ИМХО канеш так как не пытался открывать у аллы депо с улицы в лоб.

Ну вот же подобная шутка сработала. Похоже l66 удалось открыть депо без активного счета :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:47

clientage
Как счет был не активным? Это карта была не активна.
Т.е. в моем понимании просто у клиента нет возможности управлять счетом снаружи. а вот работники банка могут работать изнутри с этим счетом.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 11 тра, 2019 10:49, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:48

Re: Альфа-Банк

Друзья, подскажите по оплате гривневой карты в зарубежном инет магазине.Если сегодня оплачу,то физически проводка пройдёт через 3банковских дня по курсу на тот день? Если да, то что будет в случае увеличение курса? Как мне доплачивать? Спасибо за ответы.
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:51

  VanKiss написав:Друзья, подскажите по оплате гривневой карты в зарубежном инет магазине.Если сегодня оплачу,то физически проводка пройдёт через 3банковских дня по курсу на тот день? Если да, то что будет в случае увеличение курса? Как мне доплачивать? Спасибо за ответы.

в момент операции банк предварительно блокирует гривневый эквивалент по текущему курсу плюс вроде 10%. потом в момент проведения пересчитают и спишут согласно курса.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:53

Яку суму можна внести через банкомат на гривневу Ультру, щоб потім конвертнути в валюту?

І ще питання, ці операції будуть без всяких комісій?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:55

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Alfa_Bank

Кредитный лимит с помощью данного приложения одновременно возможно увеличить по двум кредитным картам или только по одной?

Kevin, добрый день. Увеличить лимит можно по каждой карте отдельно.


В течении одного дня или на увеличение лимита по второй карте нужно заявку подавать через месяц?

Уточняю.
Alfa_Bank
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