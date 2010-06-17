mephala написав:

clientage написав: Т.е. т.к. карта неактивна, то и счетом пользоваться нельзя. А этот счет привязан к депозиту, т.е. туда НЕ сможет вернуться ни тело и не будут капать %% подепо?

Тогда нужно активировать карту непосредственно перед снятием депо, забрать депо и до окончания кал. месяца просто закрыть картсчет? И никакой абонки ни за шо не будет? Т.е. т.к. карта неактивна, то и счетом пользоваться нельзя. А этот счет привязан к депозиту, т.е. туда НЕ сможет вернуться ни тело и не будут капать %% подепо?Тогда нужно активировать карту непосредственно перед снятием депо, забрать депо и до окончания кал. месяца просто закрыть картсчет? И никакой абонки ни за шо не будет?

так чел же написал что открыли депо без активации карты. походу счетом в банке могут пользоваться и без активации карты.забрать депо ж тоже можно через менеджера без участия карты. но сможет ли выписать ордерок менеджер на выдачу денег со счета при не активной карте я ХЗ.единственно что мне осталось не понятно - это состояние гривневой карты в пакете. если она не активна как и валютная то получается можно открыть депо используя счета пакета при полной не активности пакета. в общем прикольно. тогда текущие счета вообще не нужны для работы с депо - открыл максимальный пакет и карты просто не активируеш