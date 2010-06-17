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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7082708370847085

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 978
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
268
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 978
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:04

Re: Альфа-Банк

Офпреду
подключитесь к нашему обсуждению по поводу оформления пакета без активации вообще карт для работы с депо потом в отделении?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:04

  Alfa_Bank написав:
  Rainbow написав:Яку суму можна внести через банкомат на гривневу Ультру, щоб потім конвертнути в валюту?

І ще питання, ці операції будуть без всяких комісій?

Rainbow, доброго дня. Поповнення пакетної картки через бакномат з функцією поповнення без комісії. За операції валютообміну через мобільний додаток комісії також немає. З використанням картки та введенням пін-коду обмежень на поповнення немає.

единственно хотелось бы уточнить лимиты на пополнение карты в сутки...
mephala
 
Повідомлень: 4404
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:24

  mephala написав:Офпреду
подключитесь к нашему обсуждению по поводу оформления пакета без активации вообще карт для работы с депо потом в отделении?

mephala, добрый день. В отделении депозит можно открыть без активации карты. Главное, чтоб был активным счет. Поскольку счет активный, то % и сумма вклада после закрытия депозита на него зачислится. Но в данном случае, доступ клиента к своему счету будет не полным до момента активации карты (то есть, нет возможности совершить операции с использованием пластика). Снять сумму со счета без карты по заявлению возможно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:54

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank,ув.представитель можете проконсультировать по моему вопросу?
VanKiss
 
Повідомлень: 18
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:03

  VanKiss написав:Alfa_Bank,ув.представитель можете проконсультировать по моему вопросу?

VanKiss, добрый день. Списание за выполненную операцию осуществляется спустя 2-3 дня по курсу, установленному на дату списания. Сумма списания может отличаться от суммы блокировки в связи с колебанием валютного курса. Вследствие этого возможно возникновение разницы между заблокированной и списанной с карточного счета суммой. Учитывая постоянные колебания на межбанковском валютном рынке, банком было принято решение об увеличении курса для блокировки сумм. Таким образом, если в момент списания суммы курс вновь увеличится - по вашей карте не возникнет несанкционированной задолженности. Если же он будет находится на сегодняшнем уровне либо уменьшится, то излишек от заблокированной суммы будет возвращен на карточный счет.
Alfa_Bank
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