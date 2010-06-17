Офпреду
подключитесь к нашему обсуждению по поводу оформления пакета без активации вообще карт для работы с депо потом в отделении?
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Додано: Суб 11 тра, 2019 11:04
Re: Альфа-Банк
Офпреду
подключитесь к нашему обсуждению по поводу оформления пакета без активации вообще карт для работы с депо потом в отделении?
Додано: Суб 11 тра, 2019 11:04
единственно хотелось бы уточнить лимиты на пополнение карты в сутки...
Додано: Суб 11 тра, 2019 11:24
mephala, добрый день. В отделении депозит можно открыть без активации карты. Главное, чтоб был активным счет. Поскольку счет активный, то % и сумма вклада после закрытия депозита на него зачислится. Но в данном случае, доступ клиента к своему счету будет не полным до момента активации карты (то есть, нет возможности совершить операции с использованием пластика). Снять сумму со счета без карты по заявлению возможно.
Додано: Суб 11 тра, 2019 11:54
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank,ув.представитель можете проконсультировать по моему вопросу?
Додано: Суб 11 тра, 2019 12:03
VanKiss, добрый день. Списание за выполненную операцию осуществляется спустя 2-3 дня по курсу, установленному на дату списания. Сумма списания может отличаться от суммы блокировки в связи с колебанием валютного курса. Вследствие этого возможно возникновение разницы между заблокированной и списанной с карточного счета суммой. Учитывая постоянные колебания на межбанковском валютном рынке, банком было принято решение об увеличении курса для блокировки сумм. Таким образом, если в момент списания суммы курс вновь увеличится - по вашей карте не возникнет несанкционированной задолженности. Если же он будет находится на сегодняшнем уровне либо уменьшится, то излишек от заблокированной суммы будет возвращен на карточный счет.
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