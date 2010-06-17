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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7083708470857086>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 978
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
268
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 978
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:04

Re: Альфа-Банк

Офпреду
подключитесь к нашему обсуждению по поводу оформления пакета без активации вообще карт для работы с депо потом в отделении?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:04

  Alfa_Bank написав:
  Rainbow написав:Яку суму можна внести через банкомат на гривневу Ультру, щоб потім конвертнути в валюту?

І ще питання, ці операції будуть без всяких комісій?

Rainbow, доброго дня. Поповнення пакетної картки через бакномат з функцією поповнення без комісії. За операції валютообміну через мобільний додаток комісії також немає. З використанням картки та введенням пін-коду обмежень на поповнення немає.

единственно хотелось бы уточнить лимиты на пополнение карты в сутки...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:24

  mephala написав:Офпреду
подключитесь к нашему обсуждению по поводу оформления пакета без активации вообще карт для работы с депо потом в отделении?

mephala, добрый день. В отделении депозит можно открыть без активации карты. Главное, чтоб был активным счет. Поскольку счет активный, то % и сумма вклада после закрытия депозита на него зачислится. Но в данном случае, доступ клиента к своему счету будет не полным до момента активации карты (то есть, нет возможности совершить операции с использованием пластика). Снять сумму со счета без карты по заявлению возможно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:54

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank,ув.представитель можете проконсультировать по моему вопросу?
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:03

  VanKiss написав:Alfa_Bank,ув.представитель можете проконсультировать по моему вопросу?

VanKiss, добрый день. Списание за выполненную операцию осуществляется спустя 2-3 дня по курсу, установленному на дату списания. Сумма списания может отличаться от суммы блокировки в связи с колебанием валютного курса. Вследствие этого возможно возникновение разницы между заблокированной и списанной с карточного счета суммой. Учитывая постоянные колебания на межбанковском валютном рынке, банком было принято решение об увеличении курса для блокировки сумм. Таким образом, если в момент списания суммы курс вновь увеличится - по вашей карте не возникнет несанкционированной задолженности. Если же он будет находится на сегодняшнем уровне либо уменьшится, то излишек от заблокированной суммы будет возвращен на карточный счет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:30

а у Аллы СЭП в другой банк (с пакетных карт) без платы?
получатель будет видеть мой счёт 2620?
какой регламент?
сегодня СЭП работает?
Востаннє редагувалось uaprofi в Суб 11 тра, 2019 12:31, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:30

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:В течении одного дня или на увеличение лимита по второй карте нужно заявку подавать через месяц?

Уточняю.


Практика показала, что можно по обеим картам! :mrgreen:
Спасибо Алла, хорошая и нужная кнопка!
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:43

Re: Альфа-Банк

1) бесплатный
2) нет
3) работает
uaprofi написав:а у Аллы СЭП в другой банк (с пакетных карт) без платы?
получатель будет видеть мой счёт 2620?
какой регламент?
сегодня СЭП работает?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:55

  Alfa_Bank написав:
  VanKiss написав:Alfa_Bank,ув.представитель можете проконсультировать по моему вопросу?

VanKiss, добрый день. Списание за выполненную операцию осуществляется спустя 2-3 дня по курсу, установленному на дату списания. Сумма списания может отличаться от суммы блокировки в связи с колебанием валютного курса. Вследствие этого возможно возникновение разницы между заблокированной и списанной с карточного счета суммой. Учитывая постоянные колебания на межбанковском валютном рынке, банком было принято решение об увеличении курса для блокировки сумм. Таким образом, если в момент списания суммы курс вновь увеличится - по вашей карте не возникнет несанкционированной задолженности. Если же он будет находится на сегодняшнем уровне либо уменьшится, то излишек от заблокированной суммы будет возвращен на карточный счет.

Спасибо за ответ.То есть мне не беспокоится, свыше снятой сейчас суммы с меня не потребует банк и мне не надо ничего будет довносить?
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:03

  Menwyy написав:1) бесплатный
2) нет
3) работает
uaprofi написав:а у Аллы СЭП в другой банк (с пакетных карт) без платы?
получатель будет видеть мой счёт 2620?
какой регламент?
сегодня СЭП работает?


будет типа от Аллы?
а кто знает как тогда происходит возврат денег если я откажусь от покупки, они шо деньги Алле вернут? Алла потом найдёт кому их зачислить?
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
uaprofi
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