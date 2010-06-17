VanKiss написав:Alfa_Bank написав:
VanKiss, добрый день. Списание за выполненную операцию осуществляется спустя 2-3 дня по курсу, установленному на дату списания. Сумма списания может отличаться от суммы блокировки в связи с колебанием валютного курса. Вследствие этого возможно возникновение разницы между заблокированной и списанной с карточного счета суммой. Учитывая постоянные колебания на межбанковском валютном рынке, банком было принято решение об увеличении курса для блокировки сумм. Таким образом, если в момент списания суммы курс вновь увеличится - по вашей карте не возникнет несанкционированной задолженности. Если же он будет находится на сегодняшнем уровне либо уменьшится, то излишек от заблокированной суммы будет возвращен на карточный счет.
Спасибо за ответ.То есть мне не беспокоится, свыше снятой сейчас суммы с меня не потребует банк и мне не надо ничего будет довносить?
Думаю, беспокоиться не стоит