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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7083708470857086

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 978
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
268
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 978
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:04

  VanKiss написав:
  Alfa_Bank написав:
  VanKiss написав:Alfa_Bank,ув.представитель можете проконсультировать по моему вопросу?

VanKiss, добрый день. Списание за выполненную операцию осуществляется спустя 2-3 дня по курсу, установленному на дату списания. Сумма списания может отличаться от суммы блокировки в связи с колебанием валютного курса. Вследствие этого возможно возникновение разницы между заблокированной и списанной с карточного счета суммой. Учитывая постоянные колебания на межбанковском валютном рынке, банком было принято решение об увеличении курса для блокировки сумм. Таким образом, если в момент списания суммы курс вновь увеличится - по вашей карте не возникнет несанкционированной задолженности. Если же он будет находится на сегодняшнем уровне либо уменьшится, то излишек от заблокированной суммы будет возвращен на карточный счет.

Спасибо за ответ.То есть мне не беспокоится, свыше снятой сейчас суммы с меня не потребует банк и мне не надо ничего будет довносить?

Думаю, беспокоиться не стоит :wink:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:35

Депозит та тарифи

Я розглядаю можливість відкриття депозиту у Альфа-банку, наприклад, на 1 рік, сума 4 тисячі доларів.
Ідеально я хочу відкрити депозит на рік, по закінченні депозиту забрати гроші або продовжити ще на рік.
Якісь комісії або платежі від мене потрібні?
(В тарифах дуже багато пунктів...)
sharparchitect
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:38

sharparchitect
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l66
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:53

  Alfa_Bank написав:
  Козак-характерник написав:Alfa_Bank Пані Алла, докладаю про тестування функціонала підвищення кредитного ліміту. Тицьнув і мамі збільшили ліміт на 60%. Це здорово! :D Дякую! :P

Дуже раді, що вам сподобалась нова послуга :lol:

Скажіть, а з якою періодичністю можна запитувати підвищення кредитного ліміту? Бо кнопка зникла при запиті. Дякую! :P
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:59

  sharparchitect написав:Я розглядаю можливість відкриття депозиту у Альфа-банку, наприклад, на 1 рік, сума 4 тисячі доларів.
Ідеально я хочу відкрити депозит на рік, по закінченні депозиту забрати гроші або продовжити ще на рік.
Якісь комісії або платежі від мене потрібні?
(В тарифах дуже багато пунктів...)

Как без комиссий и платежей открыть $ депо говорили на последних нескольких страницах.
l66
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