Вот скажите - вот почему меня Алла не любит?
стал клиентом в марте
в МАБе свитилось предложение по кредиткам 20К, потом стало 17К, потом 10К
... а секогдня 3К т.е. три тысячи
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 тра, 2019 20:56
Вот скажите - вот почему меня Алла не любит?
стал клиентом в марте
в МАБе свитилось предложение по кредиткам 20К, потом стало 17К, потом 10К
... а секогдня 3К т.е. три тысячи
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:06
может потому что кто-то любит вас все больше и больше (в части лимитов, др.банки вам повышают- растёт общая кредитная нагрузка, вот Алла видит это и снижает)
PS: вам уже нечего терять, далее снижать некуда, поэтому наблюдайте как лимит переходит через "0"
А там глядишь снова 20к предложат
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:10
офпред сказала что если в пакете нет активных карт то плата за пакет не взымается.
ЗЫ
а че за орехи?
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:34
Re: Альфа-Банк
ну так бессрочная акция при открытии счета 2630 в отд-и и заливки всех грошей СЭПом из др. банка. За это дают 0.5% орехами от тела депо, правда на активную грн-карту из Пакета.
... делайте хоть что-нибудь!
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