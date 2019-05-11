RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7084708570867087

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 978
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
268
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 978
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:56

Вот скажите - вот почему меня Алла не любит?
стал клиентом в марте
в МАБе свитилось предложение по кредиткам 20К, потом стало 17К, потом 10К
... а секогдня 3К т.е. три тысячи :lol:
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2558
З нами з: 21.04.11
Подякував: 413 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:06

  uaprofi написав:Вот скажите - вот почему меня Алла не любит?
стал клиентом в марте
в МАБе свитилось предложение по кредиткам 20К, потом стало 17К, потом 10К
... а секогдня 3К т.е. три тысячи :lol:

может потому что кто-то любит вас все больше и больше :mrgreen: (в части лимитов, др.банки вам повышают- растёт общая кредитная нагрузка, вот Алла видит это и снижает)

PS: вам уже нечего терять, далее снижать некуда, поэтому наблюдайте как лимит переходит через "0" :mrgreen:
А там глядишь снова 20к предложат ;)
Lost
 
Повідомлень: 1329
З нами з: 07.02.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:10

  clientage написав:
  mephala написав:clientage
Как счет был не активным? Это карта была не активна.
Т.е. в моем понимании просто у клиента нет возможности управлять счетом снаружи. а вот работники банка могут работать изнутри с этим счетом.

Ну если счет был активным, то и абонка (по Ультре, это 20грн/мес) должна сниматься если сумма депо <70К. А шо Офпред про это сказала?
Или у l66 депо от 70К и поэтому на этот счет Офпред не заморачивалась? :)

ПС. Ой. А как же орехи за б/н отрытие, мимо кассы шоли? :wink:

офпред сказала что если в пакете нет активных карт то плата за пакет не взымается.

ЗЫ
а че за орехи?
mephala
 
Повідомлень: 4408
З нами з: 07.04.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:34

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:а че за орехи?

ну так бессрочная акция при открытии счета 2630 в отд-и и заливки всех грошей СЭПом из др. банка. За это дают 0.5% орехами от тела депо, правда на активную грн-карту из Пакета.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28162
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2266 раз.
Подякували: 3260 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7084708570867087
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 595, 596, 597
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5964 1378596
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 тра, 2019 21:19
mephala
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 624, 625, 626
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6251 1476934
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 тра, 2019 21:02
dr_morgenstern
Идея Банк 1 ... 1611, 1612, 1613
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16126 2289703
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 тра, 2019 17:16
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70864)
11.05.2019 22:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.