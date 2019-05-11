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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7084708570867087

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 978
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
268
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 978
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:56

Вот скажите - вот почему меня Алла не любит?
стал клиентом в марте
в МАБе свитилось предложение по кредиткам 20К, потом стало 17К, потом 10К
... а секогдня 3К т.е. три тысячи :lol:
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:06

  uaprofi написав:Вот скажите - вот почему меня Алла не любит?
стал клиентом в марте
в МАБе свитилось предложение по кредиткам 20К, потом стало 17К, потом 10К
... а секогдня 3К т.е. три тысячи :lol:

может потому что кто-то любит вас все больше и больше :mrgreen: (в части лимитов, др.банки вам повышают- растёт общая кредитная нагрузка, вот Алла видит это и снижает)

PS: вам уже нечего терять, далее снижать некуда, поэтому наблюдайте как лимит переходит через "0" :mrgreen:
А там глядишь снова 20к предложат ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:10

  clientage написав:
  mephala написав:clientage
Как счет был не активным? Это карта была не активна.
Т.е. в моем понимании просто у клиента нет возможности управлять счетом снаружи. а вот работники банка могут работать изнутри с этим счетом.

Ну если счет был активным, то и абонка (по Ультре, это 20грн/мес) должна сниматься если сумма депо <70К. А шо Офпред про это сказала?
Или у l66 депо от 70К и поэтому на этот счет Офпред не заморачивалась? :)

ПС. Ой. А как же орехи за б/н отрытие, мимо кассы шоли? :wink:

офпред сказала что если в пакете нет активных карт то плата за пакет не взымается.

ЗЫ
а че за орехи?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:34

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:а че за орехи?

ну так бессрочная акция при открытии счета 2630 в отд-и и заливки всех грошей СЭПом из др. банка. За это дают 0.5% орехами от тела депо, правда на активную грн-карту из Пакета.
https://alfabank.ua/upload/bonus-za-perekaz.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:38

  clientage написав:
  mephala написав:а че за орехи?

ну так бессрочная акция при открытии счета 2630 в отд-и и заливки всех грошей СЭПом из др. банка. За это дают 0.5% орехами от тела депо, правда на активную грн-карту из Пакета.
https://alfabank.ua/upload/bonus-za-perekaz.pdf

во первых заливка идет на счет депозита.
во вторых банк дает вознаграждение деньгами а не орехами
ну и в третьих для получения компенсации нужен счет который активен (по условиям акции ниче не сказано про активность карты)

ЗЫ
"рахунок для виплати відсотків та бонусів, по даному депозиту, обов’язково повинен бути картковий"

ЗЗЫ
изначально речь шла про валютный депо по которому эта акция не применима
mephala
 
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