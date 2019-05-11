Вот скажите - вот почему меня Алла не любит?
стал клиентом в марте
в МАБе свитилось предложение по кредиткам 20К, потом стало 17К, потом 10К
... а секогдня 3К т.е. три тысячи
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 тра, 2019 20:56
Вот скажите - вот почему меня Алла не любит?
стал клиентом в марте
в МАБе свитилось предложение по кредиткам 20К, потом стало 17К, потом 10К
... а секогдня 3К т.е. три тысячи
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:06
может потому что кто-то любит вас все больше и больше (в части лимитов, др.банки вам повышают- растёт общая кредитная нагрузка, вот Алла видит это и снижает)
PS: вам уже нечего терять, далее снижать некуда, поэтому наблюдайте как лимит переходит через "0"
А там глядишь снова 20к предложат
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:10
офпред сказала что если в пакете нет активных карт то плата за пакет не взымается.
ЗЫ
а че за орехи?
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:34
Re: Альфа-Банк
ну так бессрочная акция при открытии счета 2630 в отд-и и заливки всех грошей СЭПом из др. банка. За это дают 0.5% орехами от тела депо, правда на активную грн-карту из Пакета.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:38
во первых заливка идет на счет депозита.
во вторых банк дает вознаграждение деньгами а не орехами
ну и в третьих для получения компенсации нужен счет который активен (по условиям акции ниче не сказано про активность карты)
ЗЫ
"рахунок для виплати відсотків та бонусів, по даному депозиту, обов’язково повинен бути картковий"
ЗЗЫ
изначально речь шла про валютный депо по которому эта акция не применима
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