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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7116711771187119

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 980
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 980
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:12

Re: Альфа-Банк

СЕПи всі сьогодні поприходили?
Кочевник
 
Повідомлень: 780
З нами з: 16.02.17
Подякував: 143 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:37

Re: Альфа-Банк

Підкажіть, які краще картки відкрити щоб здійснювати валютний обмін в онлайн?
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KIM30
 
Повідомлень: 5426
З нами з: 12.11.09
Подякував: 954 раз.
Подякували: 414 раз.
 
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  #<1 ... 7116711771187119
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