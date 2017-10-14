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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2019 09:57
tano написав:
Господа, как нынче грамотно погашать кредитку без переплат? Не успеваю за всеми изменениями.
В расчетную дату оплатить "Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату" плюс гривну сверху СЭПом? Или есть нюансы?
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tano
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Додано: Вів 21 тра, 2019 10:01
yuri1978 написав: Basilio2020 написав:
Це з сьогдні сейф по 12% ?
от 250 к?
Зрозумів, піду до ПУМБа
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Додано: Вів 21 тра, 2019 10:02
tano написав:
плюс гривну сверху СЭПом?
Так уже не надо ведь! Или с какого там числа вступает в силу положение, что 60 грн. РКО не берут при задолженности до 20 гривен?
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Vorlon
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Додано: Вів 21 тра, 2019 10:07
tano написав: tano написав:
Господа, как нынче грамотно погашать кредитку без переплат? Не успеваю за всеми изменениями.
В расчетную дату оплатить "Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату" плюс гривну сверху СЭПом? Или есть нюансы?
tano, добрый день. Вроде, все так. Кстати, с 15.05 ежемесячное РКО списывается при сумме задолженности на РД от 20 грн.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 10:10
Vorlon написав: tano написав:
плюс гривну сверху СЭПом?
Так уже не надо ведь! Или с какого там числа вступает в силу положение, что 60 грн. РКО не берут при задолженности до 20 гривен?
Я ж говорю что не успеваю за изменениями и всю ветку читать). Так если погасить красную сумму в дату контракта будет норм?
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tano
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Додано: Вів 21 тра, 2019 10:12
tano Уже ответили? Спасибо.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 10:13
tano написав: Vorlon написав: tano написав:
плюс гривну сверху СЭПом?
Так уже не надо ведь! Или с какого там числа вступает в силу положение, что 60 грн. РКО не берут при задолженности до 20 гривен?
Я ж говорю что не успеваю за изменениями и всю ветку читать). Так если погасить красную сумму в дату контракта будет норм?
Погасить надо либо со Сбера, либо сепом с другого банка либо по номеру счета онлайн в меню платежей. В общем любой метод который проведет пополнение по счету в тот же день
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curiousobro
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Додано: Вів 21 тра, 2019 10:51
а как СЭПЫ из Аллы выходят?
отправил в 5 утра ... уже проснулся... а в банке получателе пусто
это нормально?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: Вів 21 тра, 2019 11:07
uaprofi написав:а как СЭПЫ из Аллы выходят?
отправил в 5 утра ... уже проснулся... а в банке получателе пусто
это нормально?
По расписанию 10-14-17
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lel
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