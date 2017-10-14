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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7118711971207121

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:57

  tano написав:Господа, как нынче грамотно погашать кредитку без переплат? Не успеваю за всеми изменениями.

В расчетную дату оплатить "Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату" плюс гривну сверху СЭПом? Или есть нюансы?
tano
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:01

  yuri1978 написав:
  Basilio2020 написав:Це з сьогдні сейф по 12% ?
от 250 к? :wink:


Зрозумів, піду до ПУМБа
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:02

  tano написав:плюс гривну сверху СЭПом?

Так уже не надо ведь! Или с какого там числа вступает в силу положение, что 60 грн. РКО не берут при задолженности до 20 гривен?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:07

  tano написав:
  tano написав:Господа, как нынче грамотно погашать кредитку без переплат? Не успеваю за всеми изменениями.

В расчетную дату оплатить "Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату" плюс гривну сверху СЭПом? Или есть нюансы?

tano, добрый день. Вроде, все так. Кстати, с 15.05 ежемесячное РКО списывается при сумме задолженности на РД от 20 грн.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:10

  Vorlon написав:
  tano написав:плюс гривну сверху СЭПом?

Так уже не надо ведь! Или с какого там числа вступает в силу положение, что 60 грн. РКО не берут при задолженности до 20 гривен?

Я ж говорю что не успеваю за изменениями и всю ветку читать). Так если погасить красную сумму в дату контракта будет норм?
tano
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:12

tano Уже ответили? Спасибо.
tano
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:13

  tano написав:
  Vorlon написав:
  tano написав:плюс гривну сверху СЭПом?

Так уже не надо ведь! Или с какого там числа вступает в силу положение, что 60 грн. РКО не берут при задолженности до 20 гривен?

Я ж говорю что не успеваю за изменениями и всю ветку читать). Так если погасить красную сумму в дату контракта будет норм?

Погасить надо либо со Сбера, либо сепом с другого банка либо по номеру счета онлайн в меню платежей. В общем любой метод который проведет пополнение по счету в тот же день
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:51

а как СЭПЫ из Аллы выходят?
отправил в 5 утра ... уже проснулся... а в банке получателе пусто
это нормально?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:07

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:а как СЭПЫ из Аллы выходят?
отправил в 5 утра ... уже проснулся... а в банке получателе пусто
это нормально?
По расписанию 10-14-17
lel
 
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