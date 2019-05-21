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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2019 19:29
C сегодняшнего дня ЕКО-Максимум и Альфа-Connect выпускаются с чипом и PayPass.
ЕКО-Максимум - карта World Debit вместо Gold.
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Kevin
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Додано: Вів 21 тра, 2019 19:46
EvgCapp написав:Alfa_Bank
по поводу Платинум Блека..
у меня 14.05 сняли комиссию по валютному Блеку, хотя
согласно тарифам(сумма, кол-во операций), никакой комиссии
не должно было быть. Персональный менеджер согласился со мной, пообещав,
что все исправят, но вот прошла неделя и все глухо..
Позвонил второй раз и мне разъяснили, что исправление подобных косяков
можно ждать до месяца.
Месяц??
Кстати, я тут почитал - не один такой я "счастливец"
зайшов перевірив - та ж сама пісня
ай да Алла, ай да маладєц
<Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку>
це що виходить - робити 12 операцій в міс не лише гривневою пакетною треба а ще й валютною???
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greenozon
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Додано: Вів 21 тра, 2019 19:55
greenozon написав:
<Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку>
це що виходить - робити 12 операцій в міс не лише гривневою пакетною треба а ще й валютною???
счет был в какой валюте по которому неактивность?
на счете было что то?
с какого счета списали комисс?
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mephala
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:07
і ще одне питання вдогонку - час від часу в виписці в ІБ бачу такі лінійки
<Плата за конвертацію валют при покупці>
що це?
оплата гривневою картою
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greenozon
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:09
mephala написав: greenozon написав:
<Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку>
це що виходить - робити 12 операцій в міс не лише гривневою пакетною треба а ще й валютною???
счет был в какой валюте по которому неактивность?
на счете было что то?
с какого счета списали комисс?
давно відкривав платінум блек (давали в додачу до валютного депо)
дали грн + дол карти.
потім ввели комісійну плату і тд
валютною картою ніколи не користався, там не памятаю звідки було 0.10 дол
з валютної карти й забрало тих нещасних 0.10
питання - чому лише зараз і як уникнути такого в майбутньому.
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greenozon
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:27
Подскажите СЭП отправленные в 15 часов ещё сегодня ожидать или уже все?
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anis
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:34
anis написав:
Подскажите СЭП отправленные в 15 часов ещё сегодня ожидать или уже все?
Откуда, куда, где?
УжевсЁ
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 21 тра, 2019 21:06
Зарахування відсотків з депозита на картрахунок вважається активністю?
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Додано: Вів 21 тра, 2019 21:09
greenozon написав:
дали грн + дол карти.
потім ввели комісійну плату і тд
валютною картою ніколи не користався, там не памятаю звідки було 0.10 дол
з валютної карти й забрало тих нещасних 0.10
питання - чому лише зараз і як уникнути такого в майбутньому.
если верить тарифам то более 180 дней и включается неактивность.
офпред сказала что комисс списывают только в пределах денег что на неактивном счете.
вроде в тарифах есть приписка что если на счете будет больше 500 грн или 16 долл/евро то даже при неактивности ничего не спишут. а так в ноль все спишут что меньше постепенно.
что бы избежать должно быть хоть раз в пол года зачислени/списание по счету.
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mephala
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V2
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