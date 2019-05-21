RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7121712271237124

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 19:29

Re: Альфа-Банк

C сегодняшнего дня ЕКО-Максимум и Альфа-Connect выпускаются с чипом и PayPass.
ЕКО-Максимум - карта World Debit вместо Gold.
Kevin
 
Повідомлень: 180
З нами з: 24.09.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 19:46

  EvgCapp написав:Alfa_Bank по поводу Платинум Блека..
у меня 14.05 сняли комиссию по валютному Блеку, хотя
согласно тарифам(сумма, кол-во операций), никакой комиссии
не должно было быть. Персональный менеджер согласился со мной, пообещав,
что все исправят, но вот прошла неделя и все глухо..
Позвонил второй раз и мне разъяснили, что исправление подобных косяков
можно ждать до месяца.
Месяц?? :)

Кстати, я тут почитал - не один такой я "счастливец"



зайшов перевірив - та ж сама пісня
ай да Алла, ай да маладєц :)


<Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку>
це що виходить - робити 12 операцій в міс не лише гривневою пакетною треба а ще й валютною???
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5093
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 19:55

  greenozon написав:<Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку>
це що виходить - робити 12 операцій в міс не лише гривневою пакетною треба а ще й валютною???
:mrgreen:

счет был в какой валюте по которому неактивность?
на счете было что то?
с какого счета списали комисс?
mephala
 
Повідомлень: 4477
З нами з: 07.04.14
Подякував: 53 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:07

і ще одне питання вдогонку - час від часу в виписці в ІБ бачу такі лінійки

<Плата за конвертацію валют при покупці>

що це?
оплата гривневою картою
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5093
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:09

  mephala написав:
  greenozon написав:<Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку>
це що виходить - робити 12 операцій в міс не лише гривневою пакетною треба а ще й валютною???
:mrgreen:

счет был в какой валюте по которому неактивность?
на счете было что то?
с какого счета списали комисс?


давно відкривав платінум блек (давали в додачу до валютного депо)
дали грн + дол карти.
потім ввели комісійну плату і тд
валютною картою ніколи не користався, там не памятаю звідки було 0.10 дол
з валютної карти й забрало тих нещасних 0.10 :)

питання - чому лише зараз і як уникнути такого в майбутньому.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5093
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:27

Re: Альфа-Банк

Подскажите СЭП отправленные в 15 часов ещё сегодня ожидать или уже все?
anis
 
Повідомлень: 1859
З нами з: 22.11.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:34

  anis написав:Подскажите СЭП отправленные в 15 часов ещё сегодня ожидать или уже все?

Откуда, куда, где?
УжевсЁ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28214
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2267 раз.
Подякували: 3269 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:06

Re: Альфа-Банк

Зарахування відсотків з депозита на картрахунок вважається активністю?
Кочевник
 
Повідомлень: 783
З нами з: 16.02.17
Подякував: 143 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:09

  greenozon написав:дали грн + дол карти.
потім ввели комісійну плату і тд
валютною картою ніколи не користався, там не памятаю звідки було 0.10 дол
з валютної карти й забрало тих нещасних 0.10 :)

питання - чому лише зараз і як уникнути такого в майбутньому.

если верить тарифам то более 180 дней и включается неактивность.
офпред сказала что комисс списывают только в пределах денег что на неактивном счете.
вроде в тарифах есть приписка что если на счете будет больше 500 грн или 16 долл/евро то даже при неактивности ничего не спишут. а так в ноль все спишут что меньше постепенно.
что бы избежать должно быть хоть раз в пол года зачислени/списание по счету.
mephala
 
Повідомлень: 4477
З нами з: 07.04.14
Подякував: 53 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7121712271237124
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Інкогніто, kostya77, sens, unlock, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3444, 3445, 3446
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34456 4244241
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 20:47
greenozon
А-Банк 1 ... 1223, 1224, 1225
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12248 1765051
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 20:37
SILVER_UA
Идея Банк 1 ... 1613, 1614, 1615
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16144 2293450
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 20:29
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71239)
21.05.2019 22:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.