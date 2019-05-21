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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2019 21:33
mephala написав:
то более 180 дней и включается неактивность.
офпред сказала что комисс списывают только в пределах денег что на неактивном счете.
ладно, мені не шкода, просто як її "активнічати" в неньці цю валютну - неясно
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greenozon
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Додано: Вів 21 тра, 2019 21:40
greenozon написав: mephala написав:
то более 180 дней и включается неактивность.
офпред сказала что комисс списывают только в пределах денег что на неактивном счете.
ладно, мені не шкода, просто як її "активнічати" в неньці цю валютну - неясно
Та было бы желание. К примеру:
- оплатить раз в полгода какую-нибудь комуналь на 1 грн. (спишется как 4-5 цента в зависимости от текущего курса)
Кроме того можно
- иметь депо в валюте карты, к которому привязана эта карта и это должен быть единственный счёт в этой валюте в этом бануе (тогда остаток не списывается - по текущему так 100% работает - по карте не проверял);
- перевести остаток (если он больше 1 единицы в валюте) на доходный сейф (с него вроде бы тоже не списывают).
Востаннє редагувалось Flamingo
в Вів 21 тра, 2019 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 21:40
greenozon написав: mephala написав:
то более 180 дней и включается неактивность.
офпред сказала что комисс списывают только в пределах денег что на неактивном счете.
ладно, мені не шкода, просто як її "активнічати" в неньці цю валютну - неясно
Та загоните остаток на ДохСейф, забудьте и ничо не будет
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 21 тра, 2019 21:44
clientage написав: greenozon написав: mephala написав:
то более 180 дней и включается неактивность.
офпред сказала что комисс списывают только в пределах денег что на неактивном счете.
ладно, мені не шкода, просто як її "активнічати" в неньці цю валютну - неясно
Та загоните остаток на ДохСейф, забудьте и ничо не будет
Там сумма была 10 центов, а на сейф минимум 1 полную единицу валюты положить надобно
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Flamingo
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Додано: Вів 21 тра, 2019 21:45
clientage написав: greenozon написав: mephala написав:
то более 180 дней и включается неактивность.
офпред сказала что комисс списывают только в пределах денег что на неактивном счете.
ладно, мені не шкода, просто як її "активнічати" в неньці цю валютну - неясно
Та загоните остаток на ДохСейф, забудьте и ничо не будет
он воно як!
хорошая мисля -приходіт опосля
коли маєш надцять карт важко все тримати в голові.. треба схему-систему.
потрошки вибудовую, чого і всім форумчанам бажаю.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 21:48
Flamingo написав:
Там сумма была 10 центов, а на сейф минимум 1 полную единицу валюты положить надобно
Ну значит щас нуна через обменку докупить скока нуна
А раньше мона было и перевести на грн.-карту и пополнить мабилу с учетом комисс за конвертацию
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 21 тра, 2019 21:57
clientage написав: anis написав:
Подскажите СЭП отправленные в 15 часов ещё сегодня ожидать или уже все?
Откуда, куда, где?
УжевсЁ
С Аллы на моно, а когда последний выход дневной ?
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Додано: Вів 21 тра, 2019 22:01
anis написав: clientage написав: anis написав:
Подскажите СЭП отправленные в 15 часов ещё сегодня ожидать или уже все?
Откуда, куда, где?
УжевсЁ
С Аллы на моно, а когда последний выход дневной ?
Та, Господи, а шо такое день у вас?
Меня вот пыонэрская орг-я (горнист трубил у лагере) учила, шо утро длится до 12, день до 16, вечер до 20, потом ночь до 4
А Алла формирует отправки в опердень по реГламенту 10-14-17
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 21 тра, 2019 22:16
clientage написав: anis написав:
clientage написав:[quote="4671300:anis"]Подскажите СЭП отправленные в 15 часов ещё сегодня ожидать или уже все?
Откуда, куда, где?
УжевсЁ
С Аллы на моно, а когда последний выход дневной ?
Та, Господи, а шо такое день у вас?
Меня вот пыонэрская орг-я (горнист трубил у лагере) учила, шо утро длится до 12, день до 16, вечер до 20, потом ночь до 4
А Алла формирует отправки в опердень по реГламенту 10-14-17[/quote]Ну все верно если последняя отправка 17ть, то все до 17 должно с банка уйти ведь, у меня все СЭП с 15 и до 16ти не вышли те которые были до 12ти вышли
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Додано: Вів 21 тра, 2019 22:21
anis написав:
Ну все верно если последняя отправка 17ть, то все до 17 должно с банка уйти ведь, у меня все СЭП с 15 и до 16ти не вышли те которые были до 12ти вышли
Воо, т.е. вы нашли работу ОфПреду вот прям с 8:00 завтра
Ток как вы поняли, шо они не ушли? Мож они ушли, но... не пришли, т.к. многие банки, встретив последний поезд от Аллюсика откладывают его разгрузку на утро
Востаннє редагувалось clientage
в Вів 21 тра, 2019 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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