RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7123712471257126>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:33

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:то более 180 дней и включается неактивность.
офпред сказала что комисс списывают только в пределах денег что на неактивном счете.


ладно, мені не шкода, просто як її "активнічати" в неньці цю валютну - неясно :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5098
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:40

  greenozon написав:
  mephala написав:то более 180 дней и включается неактивность.
офпред сказала что комисс списывают только в пределах денег что на неактивном счете.


ладно, мені не шкода, просто як її "активнічати" в неньці цю валютну - неясно :)


Та было бы желание. К примеру:
- оплатить раз в полгода какую-нибудь комуналь на 1 грн. (спишется как 4-5 цента в зависимости от текущего курса)
Кроме того можно
- иметь депо в валюте карты, к которому привязана эта карта и это должен быть единственный счёт в этой валюте в этом бануе (тогда остаток не списывается - по текущему так 100% работает - по карте не проверял);
- перевести остаток (если он больше 1 единицы в валюте) на доходный сейф (с него вроде бы тоже не списывают).
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 21 тра, 2019 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2008
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:40

  greenozon написав:
  mephala написав:то более 180 дней и включается неактивность.
офпред сказала что комисс списывают только в пределах денег что на неактивном счете.


ладно, мені не шкода, просто як її "активнічати" в неньці цю валютну - неясно :)

Та загоните остаток на ДохСейф, забудьте и ничо не будет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28219
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2267 раз.
Подякували: 3269 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:44

  clientage написав:
  greenozon написав:
  mephala написав:то более 180 дней и включается неактивность.
офпред сказала что комисс списывают только в пределах денег что на неактивном счете.


ладно, мені не шкода, просто як її "активнічати" в неньці цю валютну - неясно :)

Та загоните остаток на ДохСейф, забудьте и ничо не будет :)

Там сумма была 10 центов, а на сейф минимум 1 полную единицу валюты положить надобно
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2008
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:45

  clientage написав:
  greenozon написав:
  mephala написав:то более 180 дней и включается неактивность.
офпред сказала что комисс списывают только в пределах денег что на неактивном счете.


ладно, мені не шкода, просто як її "активнічати" в неньці цю валютну - неясно :)

Та загоните остаток на ДохСейф, забудьте и ничо не будет :)


он воно як!
хорошая мисля -приходіт опосля :)

коли маєш надцять карт важко все тримати в голові.. треба схему-систему.
потрошки вибудовую, чого і всім форумчанам бажаю.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5098
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:48

  Flamingo написав:
  clientage написав:
  greenozon написав:ладно, мені не шкода, просто як її "активнічати" в неньці цю валютну - неясно :)

Та загоните остаток на ДохСейф, забудьте и ничо не будет :)

Там сумма была 10 центов, а на сейф минимум 1 полную единицу валюты положить надобно

Ну значит щас нуна через обменку докупить скока нуна
А раньше мона было и перевести на грн.-карту и пополнить мабилу с учетом комисс за конвертацию
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28219
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2267 раз.
Подякували: 3269 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:57

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  anis написав:Подскажите СЭП отправленные в 15 часов ещё сегодня ожидать или уже все?

Откуда, куда, где?
УжевсЁ
С Аллы на моно, а когда последний выход дневной ?
anis
 
Повідомлень: 1862
З нами з: 22.11.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:01

  anis написав:
clientage написав:
  anis написав:Подскажите СЭП отправленные в 15 часов ещё сегодня ожидать или уже все?

Откуда, куда, где?
УжевсЁ
С Аллы на моно, а когда последний выход дневной ?

Та, Господи, а шо такое день у вас?
Меня вот пыонэрская орг-я (горнист трубил у лагере) учила, шо утро длится до 12, день до 16, вечер до 20, потом ночь до 4 :)
А Алла формирует отправки в опердень по реГламенту 10-14-17
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28219
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2267 раз.
Подякували: 3269 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:16

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  anis написав:
clientage написав:[quote="4671300:anis"]Подскажите СЭП отправленные в 15 часов ещё сегодня ожидать или уже все?

Откуда, куда, где?
УжевсЁ
С Аллы на моно, а когда последний выход дневной ?

Та, Господи, а шо такое день у вас?
Меня вот пыонэрская орг-я (горнист трубил у лагере) учила, шо утро длится до 12, день до 16, вечер до 20, потом ночь до 4 :)
А Алла формирует отправки в опердень по реГламенту 10-14-17[/quote]Ну все верно если последняя отправка 17ть, то все до 17 должно с банка уйти ведь, у меня все СЭП с 15 и до 16ти не вышли те которые были до 12ти вышли
anis
 
Повідомлень: 1862
З нами з: 22.11.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:21

Re: Альфа-Банк

  anis написав:Ну все верно если последняя отправка 17ть, то все до 17 должно с банка уйти ведь, у меня все СЭП с 15 и до 16ти не вышли те которые были до 12ти вышли

Воо, т.е. вы нашли работу ОфПреду вот прям с 8:00 завтра :)
Ток как вы поняли, шо они не ушли? Мож они ушли, но... не пришли, т.к. многие банки, встретив последний поезд от Аллюсика откладывают его разгрузку на утро :)
Востаннє редагувалось clientage в Вів 21 тра, 2019 22:22, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28219
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2267 раз.
Подякували: 3269 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7123712471257126>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 596, 597, 598
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5972 1380406
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 тра, 2019 01:13
uaprofi
А-Банк 1 ... 1224, 1225, 1226
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12253 1765493
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 22:11
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3444, 3445, 3446
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34456 4244361
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 20:47
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8685)
22.05.2019 02:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.