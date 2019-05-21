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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2019 22:30
anis написав:
Ну все верно если последняя отправка 17ть, то все до 17 должно с банка уйти ведь, у меня все СЭП с 15 и до 16ти не вышли те которые были до 12ти вышли
а вы слали на прямые реквизиты или через транзитник? Если на котловой, то 17-ти часовой поезд аллы может осесть на транзитнике до утра и зайти к вам на счёт только утром. такое тоже бывает и не редко
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Кассандра
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Додано: Вів 21 тра, 2019 22:48
Кассандра написав: anis написав:
Ну все верно если последняя отправка 17ть, то все до 17 должно с банка уйти ведь, у меня все СЭП с 15 и до 16ти не вышли те которые были до 12ти вышли
а вы слали на прямые реквизиты или через транзитник? Если на котловой, то 17-ти часовой поезд аллы может осесть на транзитнике до утра и зайти к вам на счёт только утром. такое тоже бывает и не редко
Да как обычно на моно по их реквизитам, всегда отправка до 17ти тем же днём заходила, а это первый раз задержали, моно поступлений не видит, но тоже предположила ждать утра, Алла говорит ждать 3 дня.
PS
В 23.47 все платежи поступили!
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anis
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Додано: Вів 21 тра, 2019 23:12
anis написав: Кассандра написав: anis написав:
Ну все верно если последняя отправка 17ть, то все до 17 должно с банка уйти ведь, у меня все СЭП с 15 и до 16ти не вышли те которые были до 12ти вышли
а вы слали на прямые реквизиты или через транзитник? Если на котловой, то 17-ти часовой поезд аллы может осесть на транзитнике до утра и зайти к вам на счёт только утром. такое тоже бывает и не редко
Да как обычно на моно по их реквизитам, всегда отправка до 17ти тем же днём заходила, а это первый раз задержали, моно поступлений не видит, но тоже предположила ждать утра, Алла говорит ждать 3 дня.
PS
В 23.47 все платежи поступили!
Значит дело было в Моне.
Алла острелялась в 17, моня проволынил.
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curiousobro
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